Без време ни напусна обичаната д-р Елена Топалова

© С болка в сърцата споделяме, че ни напусна нашата обичана д-р Елена Топалова, началник на отделението по гастроентерология в "Медлайн Хоспитал", съобщиха от пловдивското лечебно азведение.



Д-р Топалова бе не само блестящ специалист и отдаден лекар, но и човек с изключителна доброта, топлина и човечност. За своите пациенти тя беше надежда, за колегите си – опора и вдъхновение.



Нейната професионална страст, сърдечност и всеотдайност ще останат завинаги в историята на болницата и в сърцата на всички, които имаха привилегията да я познават.



В този труден момент изказваме най-искрените си съболезнования на семейството, близките и приятелите ѝ. Поклон пред светлата ѝ памет.