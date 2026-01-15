Без виновника започна дело в Пловдивския съд, издирват го вече две години

© Plovdiv24.bg Илюстративна снимка Таксиджията Атанас Калиджийски, който причини катастрофа в центъра на Пловдив и избяга в Сърбия, все още e неоткриваем. Въпреки това съдебния процес срещу него започна в Районен съд - Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Първоначално мъжът бе пуснат от Районен съд Пловдив на свобода срещу 1200 лева гаранция през февруари 2024 година.



Седмица по-късно той избяга в Сърбия, а Окръжен съд - Пловдив му даде задочно най-тежката мярка за неотклонение - задържане под стража.



Пострадалата Веселина Граматикова разказа пред съдебния състав спомените си от инцидента, случил се на 18 февруари 2024 година при кръстовището между ул. "Богомил“ и ул. "Хан Аспарух“.



"Пресичахме със сестра ми на пешеходна пътека. Идваше само една кола, която спря. В един момент в далечината се появи кола, която се движеше с бърза скорост. Сестра ми отскочи на бордюра, а мен все едно ме бяха хвърлили. Паднах върху бордюра.Човекът изобщо не спря, а мина през нас. Има 3 пешеходни пътеки в зоната, нелепо е, че не ме е видял. Дойде полиция, викнаха "Бърза помощ" и ме откараха с линейка."



След обстойни прегледи в болницата лекарите са установили, че жената е със счупване на лява лъчева кост и счупване на лява бедрена кост, довели до трайни затруднения на движенията ѝ.



Възстановяването на жената е продължило повече от 2 месеца.



Сестрата на Граматикова, която е и свидетел в процеса, сподели:



"Колата беше далече, видях фарове в далечината. Можеше да пресечем 2 пъти, толкова беше далеч. Изведнъж колата бе много близо и казах на сестра ми, че този няма да спре. Изживяхме шок. Сестра ми бе в летеж."



По време на днешното заседание бяха приети и експертизите за състоянието на пострадалата изготвени от вещите лица.



Процесът бе отложен за 11 февруари, когато ще бъдат разпитани и още двама свидетели. Дотогава може да бъде намерен и подсъдимия по случая.