Без полети между Пловдив и Милано утре

Летище "Пловдив" утре няма да изпълни обичайния полет до Милано в следобедните часове, информира Plovdiv24.bg.



Причината за анулирането на полета е насрочена четиричасова национална стачка в сектора на въздушния транспорт в Италия.



Протестните действия ще се проведат между 13:00 и 17:00 часа местно време и ще обхванат служители в различни сектори.



Очаква се това да доведе до смущения в разписанията и възможни закъснения на полети.



Според графика на летището самолетът от Милано е трябвало да кацне на 9 януари в 15,35 ч. и да излети в 16,00 ч.



Няма информация дали стачните действия ще продължат.