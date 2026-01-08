ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Без полети между Пловдив и Милано утре
Автор: Ивет Калчишкова 15:04Коментари (0)169
© Plovdiv24.bg
Летище "Пловдив" утре няма да изпълни обичайния полет до Милано в следобедните часове, информира Plovdiv24.bg.

Причината за анулирането на полета е насрочена четиричасова национална стачка в сектора на въздушния транспорт в Италия.

Протестните действия ще се проведат между 13:00 и 17:00 часа местно време и ще обхванат служители в различни сектори. 

Очаква се това да доведе до смущения в разписанията и възможни закъснения на полети.

Според графика на летището самолетът от Милано е трябвало да кацне на 9 януари в 15,35 ч. и да излети в 16,00 ч.

Няма информация дали стачните действия ще продължат.


Още по темата: общо новини по темата: 526
02.01.2026 Стартира процедура за избор на концесионер за летище Пловдив
26.12.2025 Пловдивчани летят много, но докъде?
15.12.2025 Държавата придобива активи на територията на летище "Пловдив"
10.12.2025 Пловдив и Братислава с общи инициативи за популяризиране на новата авиолиния между двата града
15.11.2025 Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на летище "Пловдив" от Братислава
15.11.2025 Първият полет от Братислава пристига днес на пловдивското летище
предишна страница [ 1/88 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив решиха съдбата на турчина, хванат с наркотици за 2 мили...
14:52 / 08.01.2026
Пловдивчанин: Някои искат за 20 лева да купят храна за половин ме...
14:32 / 08.01.2026
Пловдивската полиция влиза в 12 села
12:49 / 08.01.2026
Община Пловдив променя правилата за прием в детските градини и яс...
10:51 / 08.01.2026
В Пловдив представиха проект на ново място за култура далеч от це...
11:30 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е...
10:39 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромно количество кокаин е открито в дома на турчин в Пловдив
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
Поскъпване на хранителните продукти
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: