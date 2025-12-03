ИЗПРАТИ НОВИНА
Бащата на Сияна: Малко ми идва в повече
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:42
©
Днес попаднах на статия за възмутени граждани от Пловдив. Възмутени от Диана Русинова. Коя била тя да инспектира околовръстното шосе. Псевдоексперт, безобразие. 

Повече относно този случай четете тук

Така започва поста си във Фейсбук Николай Попов, бащата на Сияна. И обяснява:

"Малко ми идва в повече такава критика. Да, Диана Русинов не е експерт, тя не завършила технически науки, но в нейното сдружение има отличен екип от експерти.

Отличен набор от техника, какъвто държавата няма. Понякога не е важно да имаш тапия за нещо. По-важно да познаваш материята и да имаш желание. Всичко, което Диана прави, е безплатно за държавата.

Прави го на доброволни начала. Бизнесът на Диана е доста различен от това, което повечето хора си мислят. Европейският център за транспортни политики не е касичка за пари.

Диана и нейните хора две нощи правят инспекция на околовръстното на Пловдив.

Изцяло на доброволни начала. На студа, вместо да спят на топло. Това се случва по методика на центъра, която е международно призната и събира световната практика.

Да, не е работа на жена е униформа да прави това, което е длъжна държавата.

Но държавата ни е такава и не прави нищо. На мен също не ми е работа да обучавам млади шофьори, нито на Влади Кулев, но го правим.

Без пари, от сърце… На АМ "Хемус" в участъка край Чурек годишно ставаха 150 ПТП-та с 15 загинали. Всяка десета катастрофа завършваше фатално. Лично съм виждал това.

Този участък вече е ремонтиран след инспекция и доклад на Диана Русинова и екипа и, там вече повече от месец няма нито една катастрофа. Даже в проливните дъждове, когато обикновено ставаха по няколко.

Аз също съм горд, че принудих АПИ и фирмите да работят различно. Ходете и вижте… Благодаря ти Диана. Ти със сигурност си спасила някого. Дори много хора.

Нека те плюят, но ти не забравяй, че си спасила живот.

Ако всеки спаси някого, нямаше да има война на пътя. Това е моята утеха, загубих Сияна, но спасявам други. Има смисъл. Благодаря".



