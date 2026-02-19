Баща за пример! Тодор Неделев с количката и бебето на Главната

© Plovdiv24.bg Баща за пример! Като такъв се показа Тодор Неделев в днешния следобед, видя Plovdiv24.bg.



Халфът на "жълто-черните" реши да използва хубавото време в Пловдив и да излезе на разходка с дъщеричката си Елиа по главната улица в града под тепетата.



"Осмицата" на Ботев и неговата половинка Анита станаха родители за първи път на 17 септември 2024 година.



Медията ни пожелава всичко най-добро на младото семейство и още безброй такива приятни разходки.