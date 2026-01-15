ЗАРЕЖДАНЕ...
|Банкомат в Пловдив "глътна" 2000 лв. без да ги отчете
Христо Георгиев внесъл 9000 лева по фирмената си сметка през банкомат от банков клон, но бил неприятно изненадан, когато на бележката сумата се оказала доста по-малка, а после и онлайн банкирането показало огромна липса:
"Преди точно една седмица опитах да захраня банковата си сметка с 9000 лв. 2100 лева бяха взети от банкомата, без да бъдат отчетени , разказа потърпевшият Христо Георгиевпред bTV.
Мъжът веднага подава жалба в банковия клон, където е разположен банкомата. "В онзи момент от банката реагираха доста бързо. Попълнихме рекламация и казаха, че ще отговорят в най-кратки срокове. Но тази седмица, във вторник, опитах да получа информация, любезният тон липсваше и отговориха, че 45 дни е срокът, в който имат право да ми отговорят“, допълни мъжът.
От банката отговориха за bTV: “Делът на грешките остава изключително нисък и значителният брой трансакции се извършват безупречно. Когато възникне технически инцидент, ние го разследваме внимателно и помагаме на клиента бързо".
