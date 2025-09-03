ИЗПРАТИ НОВИНА
Балетно студио "Буратино" обявява прием на деца и ученици в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:26Коментари (0)173
Балетно студио "Буратино" обявява прием на деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст в  класовете по класически танц. Приемът ще се състои на 17, 18 и 19 септември от 18.00 часа в Балетната зала на студиото на ул. "Авксентий Велешки" № 20, втори етаж в  сградата на Общински съвет – Пловдив.

Специално облекло не е необходимо!

Балетно студио "Буратино" възниква по идея на балетния педагог Маша Иванова с цел да бъдат обединени възможностите на предшестващата балетна школа, която през 2017 г., отбеляза своя 50-годишен юбилей. Създадения концертен състав поема творческите изяви на балетната школа и на основата на танцовото изкуство дава необходимите знания, навици, танцувална техника, сценично присъствие и общочовешки добродетели. Балетното студио обучава деца от 6 до 18 годишна възраст. Годишно в него се обучават 80 – 100 деца.

Програмата, по която се работи е съобразена за всяка възрастова група. В студиото се изучават ритмика и пластика, класически и исторически танци, характерни и модерни танци. Много от учениците на БС "Буратино" стават професионални балетни артисти и днес танцуват по сцените в България и чужбина.

Балетно студио "Буратино"

www.buratinoballet.com

www.ballet-fest-plovdiv.com







Статистика: