|Балетно студио "Буратино" обявява прием на деца и ученици в Пловдив
Специално облекло не е необходимо!
Балетно студио "Буратино" възниква по идея на балетния педагог Маша Иванова с цел да бъдат обединени възможностите на предшестващата балетна школа, която през 2017 г., отбеляза своя 50-годишен юбилей. Създадения концертен състав поема творческите изяви на балетната школа и на основата на танцовото изкуство дава необходимите знания, навици, танцувална техника, сценично присъствие и общочовешки добродетели. Балетното студио обучава деца от 6 до 18 годишна възраст. Годишно в него се обучават 80 – 100 деца.
Програмата, по която се работи е съобразена за всяка възрастова група. В студиото се изучават ритмика и пластика, класически и исторически танци, характерни и модерни танци. Много от учениците на БС "Буратино" стават професионални балетни артисти и днес танцуват по сцените в България и чужбина.
Балетно студио "Буратино"
www.buratinoballet.com
www.ballet-fest-plovdiv.com
