БМВ помля ограда в Пловдив

© Фейсбук БМВ се заби в разделителна ограда на бул. “Христо Ботев". Инцидентът е станал малко след 22,00 часа снощи на Сточна гара в участъка на кръстовището между бул. "Цар Борис III Обединител“ и бул. "Найчо Цанов“.



По първоначална информация няма пострадали. Нанесени са материални щети по колата и по оградата.



На място са пристигнали екипи на полицията, които временно са регулирали движението. Заради инцидента движението в района е било временно затруднено.