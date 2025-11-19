ИЗПРАТИ НОВИНА
Арменската общност иска да постави хачкар в Пловдив
Автор: Диана Бикова 08:14
©
Хачкарът в къщата музей на Пейо Кр. Яворов в Чирпан
Инициативен комитет на арменската общност иска да постави монументален–декоративен елемент "Хачкар" в Пловдив, посветен на 1160-ата годишнина от приемането на християнството в България. Предложението на кмета Костадин Димитров ще се обсъжда от пловдивските общински съветници на 20 ноември, предава Plovdiv24.bg.

Хачкар е вид средновековен каменен паметник, разпространен в Армения. Представлява стела и по-рядко самият той е във формата на кръст. Има богата врязана резба и различни изображения и орнаменти, издълбани върху камъка. Обичайно се поставя на кръстопът, в и върху фасадите на манастири и като самостоятелен християнски паметник (оброчище) в Армения и населени с арменци райони.

В Пловдив намерението на арменската общност е да бъде поставен на кръстовището на ул. "Съборна" и ул. "Хан Омуртаг". Хачкарът ще бъде изграден по каноните на арменската традиция върху монолитен блок. Ще има 20-сантиметров бетонен фундамент и каменна стела, изработени от червен камък - туф. В знак на благодарност за съвместния живот между арменския и българския народ и в памет на предците на арменците на постамента на български и на арменски език ще бъде изписано: "От признателната християнска арменска общност Пловдив, по повод 1160годишнината от приемането на християнството в България". От Инициативният комитет настояват около монумента да има художествено осветление и чешма, които могат да се направят по-късно във времето.

Автор на монументално-декоративния елемент е майстор Артак Хампарцумян, който е изработил хачкарите в Сливен и в къщата музей на П. К. Яворов в Чирпан. Финансирането на проектирането, изработката и строително-монтажните работи на монумента ще бъдат изцяло за сметка на инициативния комитет. 

Предложението е получило благословията на Пловдивската Света Митрополия, а от общината декларират, че ще окажат необходимото логистично съдействие за съгласуване на документацията с Министерството на културата съгласно Закона за културното наследство, тъй като паметният знак ще бъде поставен в Стария Пловдив.







Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивските баскетболисти с нова зала за 1,6 млн лева
21:02 / 18.11.2025
До 20 години затвор за кантонера, убил за секунди Стефан Асенов н...
17:16 / 18.11.2025
Веселин Дошков загуби дело срещу община Пловдив за парче от автог...
17:26 / 18.11.2025
Раздвижване около бъдещия мол на Сточна гара
17:17 / 18.11.2025
Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
16:26 / 18.11.2025
Невиждана у нас технология откриват край Пловдив
16:00 / 18.11.2025

Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
