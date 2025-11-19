ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арменската общност иска да постави хачкар в Пловдив
Хачкар е вид средновековен каменен паметник, разпространен в Армения. Представлява стела и по-рядко самият той е във формата на кръст. Има богата врязана резба и различни изображения и орнаменти, издълбани върху камъка. Обичайно се поставя на кръстопът, в и върху фасадите на манастири и като самостоятелен християнски паметник (оброчище) в Армения и населени с арменци райони.
В Пловдив намерението на арменската общност е да бъде поставен на кръстовището на ул. "Съборна" и ул. "Хан Омуртаг". Хачкарът ще бъде изграден по каноните на арменската традиция върху монолитен блок. Ще има 20-сантиметров бетонен фундамент и каменна стела, изработени от червен камък - туф. В знак на благодарност за съвместния живот между арменския и българския народ и в памет на предците на арменците на постамента на български и на арменски език ще бъде изписано: "От признателната християнска арменска общност Пловдив, по повод 1160годишнината от приемането на християнството в България". От Инициативният комитет настояват около монумента да има художествено осветление и чешма, които могат да се направят по-късно във времето.
Автор на монументално-декоративния елемент е майстор Артак Хампарцумян, който е изработил хачкарите в Сливен и в къщата музей на П. К. Яворов в Чирпан. Финансирането на проектирането, изработката и строително-монтажните работи на монумента ще бъдат изцяло за сметка на инициативния комитет.
Предложението е получило благословията на Пловдивската Света Митрополия, а от общината декларират, че ще окажат необходимото логистично съдействие за съгласуване на документацията с Министерството на културата съгласно Закона за културното наследство, тъй като паметният знак ще бъде поставен в Стария Пловдив.
