Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана

Бързи производства срещу двама шофьори, заловени при полицейски проверки вчера. Около 15.30 ч., при спиране на товарен автомобил "Фолксваген" на бул. "Дунав", униформени от Трето РУ установили, че зад волана е 43-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин.



Справка в регистрите на МВР показала, че мъжът не притежава свидетелство за правоуправление и шофира в срока на наложено административно наказание за предишно подобно престъпление.



В сутрешните часове пък служителите на реда в Карлово засекли 45-годишна водачка на лек автомобил "Пежо“, която била под влияние на два вида наркотични вещества. Спрямо двамата извършители са взети 24-часови мерки за задържане.