Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:11Коментари (0)378
© Plovdiv24.bg
Бързи производства срещу двама шофьори, заловени при полицейски проверки вчера. Около 15.30 ч., при спиране на товарен автомобил "Фолксваген“ на бул. "Дунав“, униформени от Трето РУ установили, че зад волана е 43-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин.

Справка в регистрите на МВР показала, че мъжът не притежава свидетелство за правоуправление и шофира в срока на наложено административно наказание за предишно подобно престъпление.

В сутрешните часове пък служителите на реда в Карлово засекли 45-годишна водачка на лек автомобил "Пежо“, която била под влияние на два вида наркотични вещества. Спрямо двамата извършители са взети 24-часови мерки за задържане.







