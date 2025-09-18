ЗАРЕЖДАНЕ...
|Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
Справка в регистрите на МВР показала, че мъжът не притежава свидетелство за правоуправление и шофира в срока на наложено административно наказание за предишно подобно престъпление.
В сутрешните часове пък служителите на реда в Карлово засекли 45-годишна водачка на лек автомобил "Пежо“, която била под влияние на два вида наркотични вещества. Спрямо двамата извършители са взети 24-часови мерки за задържане.
