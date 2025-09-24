ИЗПРАТИ НОВИНА
Арестуваха 69 души в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:39
© Plovdiv24.bg
Общо 69 души са били задържани при специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления, свързани с притежание, съхранение и разпространение на наркотици на територията на пловдивската дирекция на МВР.

Действията са осъществени в периода 12-19 септември от служители на отделите "Криминална полиция“ и "Икономическа полиция“ и всички районни управления, под надзора на прокуратурата. Иззети са различни видове високорискови вещества – около 118 грама амфетамин, 30 грама марихуана, 22 грама синтетични канабиноиди, 14 грама кокаин, 2,6 грама фентанил и известни количества хашиш и екстази.

Допълнително са конфискувани 16 вейпове със съдържание на наркосубстанции, 2 канабисови растения и близо 20 килограма безакцизен тютюн. По случаите са образувани 69 бързи и 3 досъдебни производства, както и 9 предварителни проверки.







Малките рибки пак, а големите акули????
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

