16:29

Пловдивският апелативен съд окончателно допусна изпълнението на Европейска заповед за арест спрямо българския гражданин К. И., издирван за умишлено убийство в град Бордо, информира Plovdiv24.bg. Решението потвърждава екстрадицията на мъжа, който ще бъде изправен пред френското правосъдие за престъпление, извършено през септември 2025 г.



Българският гражданин К. И. от гр. Нова Загора, се издирва с цел провеждане на наказателно разследване спрямо него. Със същото решение е потвърдена мярката му за неотклонение "задържане под стража“ до окончателното му предаване на властите на Република Франция. В Заповедта е посочено, че лицето е издирвано за умишлено убийство с нож на турски гражданин, открит в безсъзнание на площад в град Бордо на 12.09.2025 г., който по-късно е починал. Между К. И. и турският гражданин възникнал бой във връзка с контрабандни цигари. Издирваното лице е идентифицирано от двама свидетели на нападението. За престъплението, в което е обвинено издирваното лице, в Република Франция се предвижда наказание лишаване от свобода до 30 години.



Пловдивският апелативен съд, след като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази становищата на страните и извърши проверка за правилността на постановеното решение, намира жалбата за неоснователна.



Дадена е гаранция, че след като лицето К. И. бъде изслушано във Франция, впоследствие ще бъде върнато в Р. България на неин ГКПП за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода или взета мярка, изискваща задържане, дори нещо повече и специфични гаранции - в случай, че лицето се окаже с психически недъзи, поради своето психическо състояние няма да бъде поставено в неравностойно положение с останалите лишени от свобода и правата му ще бъдат зачетени с особено внимание, включително осигуряване на необходимата медицинска грижа и психична помощ.



Старозагорският окръжен съд е назначил на К. И. са две съдебно-психологични и психиатрични експертизи, чийто изводи обаче са с противоположен резултат. Според първата е невменяем и не може да носи наказателна отговорност, а според втората - той симулира. За това Пловдивският апелативен съд назначи Арбитражна тройна комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, според която К. И. не страда от психично заболяване.



В случая се касае за разстройство на личността в резултат на употреба на наркотични вещества, пише в заключението. Той е избрал симулацията като защитно поведение. Не се установява заболяване, което да възпрепятства възможностите му да разбира свойството и значението на действията си и да ръководи постъпките си. Различията в заключенията на предходните експертизи се дължат на това, че втората оценка се базира на по-продължителен период на престой, позволяващ активно наблюдение поведението на К. И. и развитите симптоми.



Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.