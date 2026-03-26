Пловдивският апелативен съд окончателно допусна изпълнението на Европейска заповед за арест спрямо българския гражданин К. И., издирван за умишлено убийство в град Бордо, информира Plovdiv24.bg. Решението потвърждава екстрадицията на мъжа, който ще бъде изправен пред френското правосъдие за престъпление, извършено през септември 2025 г.
Ето и подробностите:
Българският гражданин К. И. от гр. Нова Загора, се издирва с цел провеждане на наказателно разследване спрямо него. Със същото решение е потвърдена мярката му за неотклонение "задържане под стража“ до окончателното му предаване на властите на Република Франция. В Заповедта е посочено, че лицето е издирвано за умишлено убийство с нож на турски гражданин, открит в безсъзнание на площад в град Бордо на 12.09.2025 г., който по-късно е починал. Между К. И. и турският гражданин възникнал бой във връзка с контрабандни цигари. Издирваното лице е идентифицирано от двама свидетели на нападението. За престъплението, в което е обвинено издирваното лице, в Република Франция се предвижда наказание лишаване от свобода до 30 години.
Пловдивският апелативен съд, след като взе предвид изложените в жалбата доводи, съобрази становищата на страните и извърши проверка за правилността на постановеното решение, намира жалбата за неоснователна.
Дадена е гаранция, че след като лицето К. И. бъде изслушано във Франция, впоследствие ще бъде върнато в Р. България на неин ГКПП за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода или взета мярка, изискваща задържане, дори нещо повече и специфични гаранции - в случай, че лицето се окаже с психически недъзи, поради своето психическо състояние няма да бъде поставено в неравностойно положение с останалите лишени от свобода и правата му ще бъдат зачетени с особено внимание, включително осигуряване на необходимата медицинска грижа и психична помощ.
Старозагорският окръжен съд е назначил на К. И. са две съдебно-психологични и психиатрични експертизи, чийто изводи обаче са с противоположен резултат. Според първата е невменяем и не може да носи наказателна отговорност, а според втората - той симулира. За това Пловдивският апелативен съд назначи Арбитражна тройна комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, според която К. И. не страда от психично заболяване.
В случая се касае за разстройство на личността в резултат на употреба на наркотични вещества, пише в заключението. Той е избрал симулацията като защитно поведение. Не се установява заболяване, което да възпрепятства възможностите му да разбира свойството и значението на действията си и да ръководи постъпките си. Различията в заключенията на предходните експертизи се дължат на това, че втората оценка се базира на по-продължителен период на престой, позволяващ активно наблюдение поведението на К. И. и развитите симптоми.
Решението на апелативния съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
