|Ансамбъл "СООК" гостува в Пловдив с уникален кросоувър концерт
Проектът "Sori Frontier“, създаден от фестивала, открива и подкрепя най-обещаващите млади ансамбли и артисти в областта на традиционната и съвременната корейска музика. Програмата дава сцена на нови таланти и им предоставя възможност за професионално развитие и международни изяви. Големият победител на тазгодишното издание е ансамбълът "СООК“, който ще направи своя дебют на международна сцена именно като част от тази награда.
За първото си участие в чужбина фестивалът "Джонджу Сори“ избра България! Хана Арт Нетуърк (с представител д-р Ким Суми) изигра ролята на мост, за да може концертът да се осъществи в България.
Благодарение на покана на Община Благоевград, победителят ще изнесе концерт заедно с емблематичния Ансамбъл "Пирин“ – една истинска среща между българското и корейското музикално изкуство.
“Мелодии без граници", 11 октомври 2025, 19:00 ч., Камерна Опера, Благоевград
От своя страна, по покана на Фондация "Софийски музикални седмици“ и със съдействието на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ансамбъл "СООК“ ще гостува в Пловдив и ще представи своята впечатляваща кросоувър програма, базирана на традиционни корейски инструменти.
“Мелодии от Корея", 13 октомври 2025, 19:00 ч., Концертна зала на АМТИИ, Пловдив
За това изпълнение в България се очаква да пристигне делегация от общо 9 души – шестима музиканти, технически екип и представители на фестивала.
Това е изключително значимо събитие и за нас е чест да посрещнем победителя на престижния "Sori Festival“. Изразяваме нашата искрена благодарност за оказаното съдействие при подготовката на тези концерти.
