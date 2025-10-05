Ансамбъл "СООК" гостува в Пловдив с уникален кросоувър концерт

© Международният фестивал "Джонджу Сори“ (Jeonju Sori) в Република Корея (Южна Корея) е сред най-престижните световни форуми за традиционна и съвременна музика. Стартира през 2001 г. и се организира от Фондация "Jeonju International Sori Festival“ със съдействието на Министерството на културата, област Джонбук и други местни власти. Всяка година фестивалът привлича хиляди зрители и артисти от десетки държави, а списание Songlines го нарежда сред "25-те най-добри световни музикални сцени“. Неговата мисия е да представя богатото корейско музикално наследство в съчетание с разнообразието на световната музика. С годините фестивалът се превърна в значима платформа за културен обмен, иновации и нови артистични колаборации.



Проектът "Sori Frontier“, създаден от фестивала, открива и подкрепя най-обещаващите млади ансамбли и артисти в областта на традиционната и съвременната корейска музика. Програмата дава сцена на нови таланти и им предоставя възможност за професионално развитие и международни изяви. Големият победител на тазгодишното издание е ансамбълът "СООК“, който ще направи своя дебют на международна сцена именно като част от тази награда.



За първото си участие в чужбина фестивалът "Джонджу Сори“ избра България! Хана Арт Нетуърк (с представител д-р Ким Суми) изигра ролята на мост, за да може концертът да се осъществи в България.



Благодарение на покана на Община Благоевград, победителят ще изнесе концерт заедно с емблематичния Ансамбъл "Пирин“ – една истинска среща между българското и корейското музикално изкуство.



“Мелодии без граници", 11 октомври 2025, 19:00 ч., Камерна Опера, Благоевград



От своя страна, по покана на Фондация "Софийски музикални седмици“ и със съдействието на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, ансамбъл "СООК“ ще гостува в Пловдив и ще представи своята впечатляваща кросоувър програма, базирана на традиционни корейски инструменти.



“Мелодии от Корея", 13 октомври 2025, 19:00 ч., Концертна зала на АМТИИ, Пловдив



За това изпълнение в България се очаква да пристигне делегация от общо 9 души – шестима музиканти, технически екип и представители на фестивала.



Това е изключително значимо събитие и за нас е чест да посрещнем победителя на престижния "Sori Festival“. Изразяваме нашата искрена благодарност за оказаното съдействие при подготовката на тези концерти.