ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Аматьорската пешеходна пътека е била дело на работник от фирмата, ремонтираща булеварда
В пиковите часове на трафика мъж със сигнална жилетка извадил кофа с боя и започнал на ръка да рисува жълта пешеходна пътека. Мястото е до ДГ "Светлина“, недалеч от кръстовището, където миналата седмица хората излязоха на протест.
"В нашия квартал хората са известни с чувството си за хумор и с това, че понякога вземат нещата в свои ръце. В началото си мислехме, че това е гражданин, решил да сложи пешеходна пътека там, където има нужда“, сподели пред bTV местната жителка Вяра Иванова.
Оказва се, че рисуваната накриво пътека не е дело на жител, а на служител на фирмата, ремонтираща булеварда. Това потвърди кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.
"Още като видях снимката, знаех кой е натоварен с тази дейност. Останах безмълвен и шокиран. Веднага се свързах с управителя на фирмата, който спря работата и изпрати нов екип, за да оправи безумието“, заяви Кунчев.
Ден след аматьорската намеса, пътеката вече е частично обновена. От фирмата увериха, че маркировката ще бъде довършена изцяло по правилата.
Освен това районната администрация вече има готов проект и за пешеходна пътека пред Гимназията по машиностроене – именно за това място първоначално настояваха протестиращите.
"Уверението е, че между 8 и 12 октомври ще започне полагането на нов асфалт. До два месеца преминаването през бул. "Александър Стамболийски“ трябва да бъде напълно безпроблемно“, каза още кметът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 233
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Сподели какво ново....
преди 30 мин.
0
преди 1 ч. и 10 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Близки на загинало дете за шофьорката: Да лежи в затвора, за да в...
10:23 / 25.09.2025
Започна срещата за Южния обходен колектор
10:21 / 25.09.2025
"Смирненски" превърнат в сметище, гуми, хладилници и строителни ...
09:59 / 25.09.2025
"Духовни маршрути в Пловдив 2025" приключва сезона с разказ за Пл...
23:25 / 24.09.2025
Нарушител, вече санкциониран за незаконни отпадъци, причини пожар...
21:16 / 24.09.2025
Инфраструктурните проекти в Пловдив, които ще повишат стойността ...
20:41 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS