Аматьорската пешеходна пътека е била дело на работник от фирмата, ремонтираща булеварда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:05
©
Аматьорски нарисувана пешеходна пътека в пловдивския квартал "Южен“ стана повод за оживени дискусии в социалните мрежи. Тя се появи само дни след като жители на района протестираха с искане за безопасно преминаване през все още ремонтиращия се бул. "Александър Стамболийски“.

В пиковите часове на трафика мъж със сигнална жилетка извадил кофа с боя и започнал на ръка да рисува жълта пешеходна пътека. Мястото е до ДГ "Светлина“, недалеч от кръстовището, където миналата седмица хората излязоха на протест.

"В нашия квартал хората са известни с чувството си за хумор и с това, че понякога вземат нещата в свои ръце. В началото си мислехме, че това е гражданин, решил да сложи пешеходна пътека там, където има нужда“, сподели пред bTV местната жителка Вяра Иванова.

Оказва се, че рисуваната накриво пътека не е дело на жител, а на служител на фирмата, ремонтираща булеварда. Това потвърди кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.

"Още като видях снимката, знаех кой е натоварен с тази дейност. Останах безмълвен и шокиран. Веднага се свързах с управителя на фирмата, който спря работата и изпрати нов екип, за да оправи безумието“, заяви Кунчев.

Ден след аматьорската намеса, пътеката вече е частично обновена. От фирмата увериха, че маркировката ще бъде довършена изцяло по правилата.

Освен това районната администрация вече има готов проект и за пешеходна пътека пред Гимназията по машиностроене – именно за това място първоначално настояваха протестиращите.

"Уверението е, че между 8 и 12 октомври ще започне полагането на нов асфалт. До два месеца преминаването през бул. "Александър Стамболийски“ трябва да бъде напълно безпроблемно“, каза още кметът.


Еми хубаво, ама от няколко години на обещания не вярвам. Ще ни се на всички. Поне дано да не срине временната настилка докато положете новият асфалт. Че с този трафик, който минава оттам, бая тежи на тази настилка.
+2
 
 
И обещанията на кмета и администрацията са като въпросната пешеходна пътека - нещо да има там, пък дали става, дали е законно, дали върши работа е друга работа! Да видим дали ще е безпроблемно преминаването по булеварда до 2 месеца - много силно се съмнявам! С този управленски капацитет, кметът се е доказал като огромен неможач, лъжец, покровител на приближени фирми и рестаджия!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

