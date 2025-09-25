Аматьорската пешеходна пътека е била дело на работник от фирмата, ремонтираща булеварда

© Аматьорски нарисувана пешеходна пътека в пловдивския квартал "Южен“ стана повод за оживени дискусии в социалните мрежи. Тя се появи само дни след като жители на района протестираха с искане за безопасно преминаване през все още ремонтиращия се бул. "Александър Стамболийски“.



В пиковите часове на трафика мъж със сигнална жилетка извадил кофа с боя и започнал на ръка да рисува жълта пешеходна пътека. Мястото е до ДГ "Светлина“, недалеч от кръстовището, където миналата седмица хората излязоха на протест.



"В нашия квартал хората са известни с чувството си за хумор и с това, че понякога вземат нещата в свои ръце. В началото си мислехме, че това е гражданин, решил да сложи пешеходна пътека там, където има нужда“, сподели пред bTV местната жителка Вяра Иванова.



Оказва се, че рисуваната накриво пътека не е дело на жител, а на служител на фирмата, ремонтираща булеварда. Това потвърди кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.



"Още като видях снимката, знаех кой е натоварен с тази дейност. Останах безмълвен и шокиран. Веднага се свързах с управителя на фирмата, който спря работата и изпрати нов екип, за да оправи безумието“, заяви Кунчев.



Ден след аматьорската намеса, пътеката вече е частично обновена. От фирмата увериха, че маркировката ще бъде довършена изцяло по правилата.



Освен това районната администрация вече има готов проект и за пешеходна пътека пред Гимназията по машиностроене – именно за това място първоначално настояваха протестиращите.



"Уверението е, че между 8 и 12 октомври ще започне полагането на нов асфалт. До два месеца преминаването през бул. "Александър Стамболийски“ трябва да бъде напълно безпроблемно“, каза още кметът.