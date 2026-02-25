Академия за бременни и родители в най-големия мол в Южна България! Лектори, изложители и много иновативни продукти

© Очакването на бебе е едно от най-вълнуващите събития в живота на всяко семейство. То носи със себе си радост, нетърпение и безброй мечти, но и редица въпроси - за раждането, за първите дни у дома, за кърменето, съня, храненето, грижите и правилното развитие на детето. В този специален период подкрепата и достъпът до достоверна информация са безценни.



Именно с тази мисия на 28 февруари, от 11:00 до 17:00 часа, в Plovdiv Plaza (ниво партер) ще се проведе "Академия за бременни“ - мащабно образователно и информационно събитие, посветено на бъдещите и настоящите родители. Форумът събира на едно място водещи специалисти, утвърдени компании и десетки семейства, които търсят знания, сигурност и спокойствие по пътя към родителството.



Събитието предлага богата лекционна програма, обхващаща ключови теми, свързани с бременността и ранното детско развитие. Участниците ще имат възможност да чуят експертни насоки от акушер-гинеколози, акушерки, педиатри, консултанти по кърмене и други професионалисти с дългогодишен опит. Лекциите ще разгледат подготовката за раждане, различните методи на родоразрешение, възстановяването след раждането, първите грижи за новороденото, изграждането на режим, кърменето и захранването, както и важните етапи от физическото и емоционалното развитие на детето.



Особено ценен е интерактивният характер на "Академия за бременни“. Посетителите ще могат да зададат своите лични въпроси и да получат професионални, практични и честни отговори. Често именно индивидуалните притеснения са тези, които създават най-голямо напрежение - а информираността е ключът към спокойствието.



В рамките на събитието над 25 компании и организации ще представят продукти и услуги, свързани с грижата за майката и бебето. Гостите ще могат да се запознаят с иновативни решения, утвърдени марки, полезни помощни средства и услуги, които улесняват ежедневието на младото семейство. Предвидени са демонстрации, консултации, подаръци и специални предложения, които ще направят посещението още по-полезно и приятно.



"Академия за бременни“ е не просто информационен форум, а пространство за срещи и споделяне. Това е място, където бъдещите родители могат да открият общност - хора, които преживяват същите емоции, вълнения и очаквания. Подобна подкрепяща среда създава усещане за увереност и сигурност в един от най-важните етапи от живота.



Организаторите вярват, че спокойствието започва с информираност. Когато родителите имат достъп до надеждна информация и компетентни съвети, те могат да вземат решения с увереност и да посрещнат новия живот с повече радост и по-малко притеснения.



Събитието е подходящо както за бъдещи майки и татковци, така и за семейства с малки деца, които искат да надградят знанията си или да получат насоки от специалисти. Входът е свободен, а атмосферата – приятелска, професионална и подкрепяща.



На 28 февруари, между 11:00 и 17:00 часа, цялото ниво партер в Plovdiv Plaza ще се превърне в център на знанието, грижата и родителската общност. Очакваме Ви!