Адвокат от Пловдив: Ринго си отиде внезапно, дано си на по-добро място

© Фейсбук "Приятели, с огромна мъка в сърцето Ви съобщаваме, че Ринго си отиде внезапно. Тази сутрин един изрод го блъсна с кола и дори не спря да види какво е сторил.



Лекарите сториха чудеса, но не успяха да го спасят. Дано си на по-добро място, любимо наше момче. Това ни е последната снимка на тримата от вчера".



Това съобщи адвокат Стефан Левашки от Пловдив.