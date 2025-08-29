ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Адвокат: Дано тези хора не са представителна извадка на обществото ни
Не знам. Силно се надявам тези хора да не са представителна извадка на обществото ни, че иначе лошо".
Мнението е на пловдивския адвокат Тодор Кръстев по повод случката отпреди два дни в Димитровград, за която Plovdiv24.bg вече ви информира.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Дете се разхлади във фонтана пред община Пловдив
15:12 / 29.08.2025
Пловдивчанин ограби летовничка
14:22 / 29.08.2025
Oт скролване до дигитални умения – 5 стъпки към нови професионалн...
14:21 / 29.08.2025
Дани Каназирева поряза затворник
15:15 / 29.08.2025
Пиян 18-годишен пловдивчанин предизвика катастрофа и се опита да ...
13:02 / 29.08.2025
Много тежка катастрофа на АМ "Тракия" с чужда кола, двама младежи...
12:52 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS