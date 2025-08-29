Адвокат: Дано тези хора не са представителна извадка на обществото ни

© "След инцидента със залятия с фекалии директор на социален център в Димитровград се зачетох в коментарите под информацията. И, о, небеса! Повече от 90% от коментиращите изразяват подкрепа и одобрение за извършителите.



Не знам. Силно се надявам тези хора да не са представителна извадка на обществото ни, че иначе лошо".



Мнението е на пловдивския адвокат Тодор Кръстев по повод случката отпреди два дни в Димитровград, за която Plovdiv24.bg вече ви информира.