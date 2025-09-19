© На 17 и 18 септември в Пловдив за първи път бе представен спектакълът "Разстоянието" на световно признатия португалски драматург и режисьор Тиаго Родригес. Пиесата бе и откриващо заглавие на тазгодишния Фестивал в Авиньон, едно от най-престижните театрални събития в Европа. Драматичен театър Пловдив е сред коопродуцентите на този спектакъл.



"Разстоянието" проследява серия от междупланетни телефонни разговори между баща, който живее на Земята, и дъщеря му, която живее на Марс. Действието се развива през 2077 г., когато човечеството вече живее на Марс, а Земята става все по-необитаема. На сцената са баща и дъщеря, разделени между две планети - Марс и Земята.



Екип на Plovdiv24.bg имаше рядкото удоволствие да се срещне с Адама Диоп, актьорът, който играе ролята на бащата, заедно с младата актриса Алисън Дешан – дъщерята.



Роденият в Сенегал френски актьор Адама Диоп, е добре познат от сцените на "Комеди Франсез" и други големи театри. Работил е с режисьори като Ариен Мнушкин, Кристиан Шяре, Еманюел Демарси-Мота и др.



Здравейте, вече играхте на сцената на Драматичен театър в Пловдив? Какво е впечатлението ви от пловдивската публика, какво мислите за град Пловдив, ако сте успели да го разгледате?



Здравейте, за мен е огромна радост да бъда тук с екипа на Пловдивския театър, огромна чест беше да бъдем в Пловдив? Публиката беше много концентрирана и допринесе за това да се усети тъжния и дълбок аспект на спектакъла. Прекрасно е тук, ние идваме наистина с желанието да останем още повече време в Пловдив. Това беше едно прекрасно откритие за нас.



Вие сте от Сенегал, любопитно е да разберем дълъг ли беше пътят ви до голямата сцена. Лесно ли се стига до там, когато не сте роден в богоизбрана земя?



Аз все пак съм роден в Дакар, който е един мултикултурен град, в който се случват наистина много събития - изкуство, спектакли, музика. Но аз наистина имах нужда да формирам себе си, затова заминах за Франция. И да, наистина моят път започна в Дакар, но се формирах повече във Франция.



Ние все пак сме тук, за да поговорим за спектакъла "Разстоянието". Как мислите, защо Родригес решава да пренесе действието в 2077 година, като ни показва и живот на Марс? Какво се е случило с планетата Земя през тези 50 години?



Ние с Тиаго се запознахме преди 4 години, аз идвам от Сенегал, той е португалец и ние решихме да направим един спектакъл, искахме той да преосмисли точно тази дистанция с любимите ни хора, които оставаме зад гърба си в родните ни държави и дистанцията между нас. Тиаго имаше това желание - да увеличи точно тази дистанция и времето, в което се случва това, да направи дистанцията много по-голяма. Когато започнахме да репетираме с Тиаго ние точно тези въпроси си задавахме постоянно. Но ние не се опитваме да предвидим какво ще се случи през тези 50 години. Просто виждаме този аспект от неща, които вече се случват и се опитваме малко да ги подбутнем. Например, моят персонаж е лекар, и ние сме се питаме дали тази професия след 50 години би съществувала.



Технически може би след 50 години ние няма как все още да живеем на Марс. Това просто е една поетична презентация за тази дистанция, за един баща и неговата дъщеря.



А иначе чисто човешки погледнато, кое е това нещо, което може да отдалечи един баща от неговата дъщеря? Колко силна може да бъде връзката им и кое може да е това нещо, което ги разделя?



Има не една и две причини, поради които може да се случи дистанцията въобще в семействата. В този спектакъл отправната точка е смъртта на жената на моя персонаж, майката на дъщеря ми, за която никога не се говори в семейството.



И всъщност огромната дистанция между тях двамата се случва, защото бащата иска да е там за дъщеря си, да я опази от всичко, което се случва, а тя се дърпа назад и казва "остави ме да правя това, което искам".



Разкажете ни повече за партньорската игра с младата Алисън Дешан, в ролята на вашата дъщеря?



Алисън е невероятна актриса. Още когато с Тиаго решихме сюжета и трябваше да намерим момиче, което да изиграе моята дъщеря видяхме нея за това. Ние с Алисън вече имаме една добре изградена връзка и в живота, тя е прекрасен приятел.



А как се стига до фестивала в Авиньон? Ако един млад актьор иска да го покори, как може да успее, кои успяват там? Доколкото знам това е и най-големият пазар за представления на живо във Франция. Какъв съвет бихте дали на младите актьори?



Много е трудно да се каже. Всеки си има своят път. Стига човек достатъчно силно да иска нещо и да вложи цялата си мотивация. Тогава няма нищо невъзможно на този свят.



