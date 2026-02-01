Ад на АМ "Тракия" в посока Пловдив

© Facebook За сериозно задръстване след тунел "Траянови врата" на АМ "Тракия" в посока Пловдив, съобщиха пътуващи преди минути в социалните мрежи.



Към момента продължава да вали сняг, което допълнително затруднява движението.



Шофьори сигнализират и за значително задръстване в посока София, в района на 15-ия км от магистралата.



От АПИ обявиха, че над 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища у нас при засилващия се снеговалеж. А от НИМХ предупредиха, че за утре е в сила жълт код за студено време и значителни снеговалежи за 24 области от страната.