956 евро бруто и до 42 дни отпуск: Нови позиции за медицински сестри в Пловдив

Район "Централен" обяви свободни работни места за медицински сестри в детски ясли в Пловдив, видя Plovdiv24.bg в един от най-известните сайтове за работа.



Според публичната информация кадри са нужни за детски ясли "Приказен свят" и "Детски смях".



Търсят се мотивирани специалисти, които да се включат в екипа и да работят в среда, насочена към грижата, здравето и развитието на най-малките.



Кандидатите трябва да притежават медицинско образование със специалност детска сестра, акушерка, медицинска сестра - общ профил, лекарски асистент или фелдшер. Изискваната образователно-квалификационна степен е "специалист“ или "бакалавър“, като предишен трудов стаж не е задължителен.



Основните задължения на длъжността включват участие в отглеждането и възпитанието на децата, опазване и укрепване на здравето им, както и организация и контрол на дейностите в поверената група.



Медицинската сестра приема новопостъпили деца, извършва профилактични прегледи и осъществява ежедневен здравен филтър. Работата е на постоянен трудов договор, с пълно работно време.



Предлаганото възнаграждение е 956 евро бруто, а платеният годишен отпуск варира между 20 и 42 дни, в зависимост от трудовия стаж и приложимите нормативни изисквания.



Необходимите документи за кандидатстване са заявление, автобиография и копие от диплома.