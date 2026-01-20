ИЗПРАТИ НОВИНА
956 евро бруто и до 42 дни отпуск: Нови позиции за медицински сестри в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 17:47
© Фейсбук
Район "Централен“ обяви свободни работни места за медицински сестри в детски ясли в Пловдив, видя Plovdiv24.bg в един от най-известните сайтове за работа.

Според публичната информация кадри са нужни за детски ясли "Приказен свят" и "Детски смях".

Търсят се мотивирани специалисти, които да се включат в екипа и да работят в среда, насочена към грижата, здравето и развитието на най-малките.

Кандидатите трябва да притежават медицинско образование със специалност детска сестра, акушерка, медицинска сестра - общ профил, лекарски асистент или фелдшер. Изискваната образователно-квалификационна степен е "специалист“ или "бакалавър“, като предишен трудов стаж не е задължителен.

Основните задължения на длъжността включват участие в отглеждането и възпитанието на децата, опазване и укрепване на здравето им, както и организация и контрол на дейностите в поверената група.

Медицинската сестра приема новопостъпили деца, извършва профилактични прегледи и осъществява ежедневен здравен филтър. Работата е на постоянен трудов договор, с пълно работно време.

Предлаганото възнаграждение е 956 евро бруто, а платеният годишен отпуск варира между 20 и 42 дни, в зависимост от трудовия стаж и приложимите нормативни изисквания.

Необходимите документи за кандидатстване са заявление, автобиография и копие от диплома.







