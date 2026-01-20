ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|956 евро бруто и до 42 дни отпуск: Нови позиции за медицински сестри в Пловдив
Според публичната информация кадри са нужни за детски ясли "Приказен свят" и "Детски смях".
Търсят се мотивирани специалисти, които да се включат в екипа и да работят в среда, насочена към грижата, здравето и развитието на най-малките.
Кандидатите трябва да притежават медицинско образование със специалност детска сестра, акушерка, медицинска сестра - общ профил, лекарски асистент или фелдшер. Изискваната образователно-квалификационна степен е "специалист“ или "бакалавър“, като предишен трудов стаж не е задължителен.
Основните задължения на длъжността включват участие в отглеждането и възпитанието на децата, опазване и укрепване на здравето им, както и организация и контрол на дейностите в поверената група.
Медицинската сестра приема новопостъпили деца, извършва профилактични прегледи и осъществява ежедневен здравен филтър. Работата е на постоянен трудов договор, с пълно работно време.
Предлаганото възнаграждение е 956 евро бруто, а платеният годишен отпуск варира между 20 и 42 дни, в зависимост от трудовия стаж и приложимите нормативни изисквания.
Необходимите документи за кандидатстване са заявление, автобиография и копие от диплома.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
7 години строг затвор заради фалшиви монети, изработени в Пловдив...
14:44 / 20.01.2026
От КОД Пловдив искат отговори от кмета Костадин Димитров
12:15 / 20.01.2026
Москов: ГЕРБ и ПП-ДБ да кажат дали могат да се дистанцират от ДПС...
12:05 / 20.01.2026
Назоваха района с най-бързо увеличаващо се население в Пловдив
14:08 / 20.01.2026
Кметът на "Южен": Не ми казват кога ще асфалтират булеварда
11:16 / 20.01.2026
Ще строят физкултурен салон в ОУ "Васил Петлешков"
11:37 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS