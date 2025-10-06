ЗАРЕЖДАНЕ...
90 лева за килограм кестени в Пловдив?
"Пловдив се превърна в новия Дубай – само дето палмите липсват. В Дубай – злато. В Швейцария – шоколад. В Париж – шампанско. А в Пловдив – 1 кг кестени 90 лв. Марсиански кестени за земни хора – почти мисия невъзможна", пише тя.
Постът й предизвика дискусии в социалните мрежи. Тя допълва, че продавачът с гордост е обявявал цената на клиентите си, а хората се пресмятали наум дали ще получат 3-4 кестена за 10 лева.
Жената допълва, че в Пловдив е в елита по вкусове, не по доходи.
