84-годишен шофьор отне предимство в Пловдив, 82-годишна жена е в болница

© Екип на сектор "Пътна полиция“ се отзовал на сигнал за пътнотранспортно произшествие в района на бензиностанция на ул. "Остромила“ в Пловдив около 14.00 ч. вчера.



По първоначални данни, при маневра за ляв завой, лек автомобил "Опел“, с 84-годишен водач, удря движещата се с предимство кола. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.



При удара е пострадала пътничката в "Опел“-а – жена на 82 години, която е приета в болница, без опасност за живота. По случая е взето административно отношение от служители на сектор "Пътна полиция“.