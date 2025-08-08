ЗАРЕЖДАНЕ...
|84-годишен шофьор отне предимство в Пловдив, 82-годишна жена е в болница
По първоначални данни, при маневра за ляв завой, лек автомобил "Опел“, с 84-годишен водач, удря движещата се с предимство кола. Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.
При удара е пострадала пътничката в "Опел“-а – жена на 82 години, която е приета в болница, без опасност за живота. По случая е взето административно отношение от служители на сектор "Пътна полиция“.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
