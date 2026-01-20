ИЗПРАТИ НОВИНА
7 години строг затвор заради фалшиви монети, изработени в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44
Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда на Пловдивския окръжен съд за производство на фалшиви монети с номинал от по 2 британски паунда.

Турският гражданин Ю. Д. е признат за виновен в това, че през есента на 2017 г. в с. Първенец, област Пловдив, се е сговорил с Т. Н. да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които е целял да набави за себе си и Т. Н. имотна облага, поради което е осъден 2 години лишаване от свобода.

С присъдата подсъдимият Ю. Д. е признат за виновен и в това, че за времето от есента на 2017 г. до 13.06.2018 г. във временна постройка, намираща се в гр. Пловдив, кв. "Коматево", местност "Бадемите“ № 3, е изготвил неистински парични знаци с курс в страната и чужбина, представляващи 34 993 монети с номинал два британски паунда, поради което е осъден на 7 години лишаване от свобода. Наложено му е едно общо най-тежко наказание от 7 години лишаване от свобода, което да се изтърпи при първоначален строг режим.

Върховният касационен съд изменя въззивно решение на Пловдивския апелативен съд, като прилага закон за друго еднакво наказуемо престъпление и преквалифицира извършеното от подсъдимия Ю. Д. деяние за сговор с Т. Н. да вършат престъпления в приготовление за извършване на престъпление или сдружаване с цел изготвяне на неистински парични знаци.

Върховните съдии приемат, че наложеното наказание от 7 години лишаване от свобода като размер е между специалния минимум и средния размер, предвиден от законодателя. Съдилищата са извели всички смекчаващи и отегчаващи деянието обстоятелства, а за подсъдимият са отчетени само смекчаващи такива(семейно положение и изминалия период от време, през което наказателният процес е висящ).

Значителното количество от неистински монети с номинал от 2 британски паунда (общо 34 993 броя), тяхната много добра изработка и използваните технически съоръжения – машини, оригинално турско производство, необходими за производството за фалшивите парични знаци, представляват отегчаващите деянието обстоятелства, които завишават неговата степен на обществена опасност.

Ето защо, определеното за това престъпление наказание от 7 години лишаване от свобода се явява справедливо отмерено на приетия от съдилищата превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и на значението, което имат отегчаващите обстоятелства за цялата престъпна дейност. Наказанието не следва да се намалява. Касационната жалба в тази част е неоснователна.

Статистика: