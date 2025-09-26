62-годишна открадна много пари от заведение в Пловдив

© Пловдивчанка бе задържана за кражба. Вчера служители от Второ РУ предприели разследване по сигнал, че преди три дни от заведение на територията на жк "Младежки хълм“ в областния град били задигнати над 950 лева.



При организираните оперативни и издирвателни действия станала ясна самоличността на извършителката – на 62 години, с криминалистични регистрации и осъждана. Срещу нея се води досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал.1 от Наказателния кодекс.