|6000 лева за отсичането на едно дърво в Пловдив
Целта е да се осигури по-справедлива компенсация, която да отразява реалната екологична, социална, естетическа стойност на растителността. Мярката трябва да стимулира собствениците и инвеститорите да минимизират премахването на дървета и да търсят алтернативни решения, щадящи зелената система.
Текстовете на Наредбата напомнят и че премахването на дървета и храсти води до значителни и често необратими загуби за околната среда и качеството на живот на жителите. Растенията изпълняват важни функции, като пречистват въздуха, регулират микроклимата, абсорбират въглероден диоксид, поддържат биоразнообразието и подобряват визуалната и социалната среда.
Възстановяването им е бавен процес, а възрастните дървета представляват натрупан във времето ресурс, който не може да бъде възстановен чрез засаждане на млади растения, тъй като те се нуждаят от десетилетия, за да достигнат същите размери, функции и характеристики. Особено висока е стойността на дърветата в райони с ограничени зелени площи, където премахването дори на единично дърво води до значителна и необратима загуба, пишат общинските еколози.
Според новите тарифи едно иглолистно дърво над 12 метра се оценява на 6000 лева, широколистно над 45 см - 6000 лева. За дървесни видове над 70-годишна възраст и дървета с висока декоративна стойност и добро фитосанитарно състояние дървото се оценява индивидуално, но не по-ниско от гореописаната тарифа.
Проектът на документа е публикуван на сайта на община Пловдив и до 17 декември гражданите могат да дават предложения за изменения по текстовете на документа. В последствие, за да влезе в сила, той ще бъде гласуван от общинския съвет.
