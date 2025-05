60 участници от 6 държави на конференцията за лечебни, ароматични и ядливи растения в УХТ

© Втората международна конференция “Medicinal, Aromatic and Edible Plants and their by-products (MAEPs&WASTE): Utilization and valorization for a sustainable and circular economy" (Лечебни, ароматични и ядливи растения и техните странични продукти (MAEPs&WASTE): Използване и оползотворяване за устойчива и кръгова икономика) ще се проведе днес и утре. Официалното откриване на двудневния научен форум е в зала “Хоризонт" в УХТ от 9 часа.



Организира се от Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив и Българската национална асоциация по етерични масла, парфюмерия и козметика. Очаква се в нея да се включат 60 участници от 6 държави, които ще представят 17 устни и 27 постерни презентации, съобщи доцент Антон Славов от катедра "Органична химия и неорганична химия“ в УХТ и съорганизатор на престижното научно събитие. Сред чуждестранните участници са професор Андреас Шийбер от Университета в Бон, Германия, професор Кемал Башер от Близкоизточен университет, Никозия, Северен Кипър, д-р Алексиос Вардакас от Университета в Патра, Агринио, Гърция и Нилс Ханеклаус от Университета за продължаващо обучение в Кремс, Австрия.



Той подчерта, че във форума активно се включват и млади изследователи, докторанти и студенти, например второкурсничката Пея Карова ще направи презентация на тема "Тютюнът – оползотворяване и комплексно използване отвъд традиционното му предназначение“.



С пет участия участва бизнесът, каза доцент Славов. Той посочи, че д-р Ненко Ненов от "Инсолв“-България ще представи "Индустриалната преработка на медицински растения за получаване на хранителни добавки под формата на капсули“. Дейвид Люис от ФуудСтрийм България участва с презентация на тема "Производство на българска лютеница с използване на соларна концентраторна система“.



Антон Славов и Нилс Хайнеклаус ще посочат как се използват биоразградими странични продукти от етерично-маслената индустрия като адсорбенти на тежки метали, а Алексиос Вардакас ще запознае присъстващите как се използват листа (отпадъчен продукт) от маслинови дървета за получаване на биологично активни вещества.



Конференцията обхваща различни аспекти на приложението на растенията със специален акцент върху производството и маркетинга на продукти с висока добавена стойност. Целта е да бъде презентирано приложението на лечебни, ароматични и ядливи растения, както и минимизиране на отпадъците и оползотворяване на странични продукти от преработката им.



Интересът към конференцията нараства, защото всички разработки проучват влиянието на практиките в областта на използването на MAEPs като основа на кръговата икономика и като форум за обмен и споделяне на високо ценени знания от науката и бизнеса, заяви доцент Антон Славов.