© виж галерията Жена на около 60 години е блъснатият пешеходец на кръговото кръстовище на улиците "Богомил" и "Петко Д. Петков" до училище "Душо Хаджидеков". Това съобщиха от полицията за Plovdiv24.bg.



Жената е откарана за прегледи, чакат се резултатите.



Тестът за алкохол на водача е отрицателен.



Произшествието, за което Plovdiv24.bg единствен съобщи, стана тази сутрин около 7,30 часа. На мястото се отзова полицейски екип, а пострадалата бе откарана с линейка в болница.



Движението на превозни средства не е затруднено.