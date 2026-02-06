ИЗПРАТИ НОВИНА
60-годишна жена е блъсната в центъра на Пловдив, откарана е в болница
Автор: Диана Бикова 10:01
Жена на около 60 години е блъснатият пешеходец на кръговото кръстовище на улиците "Богомил" и "Петко Д. Петков" до училище "Душо Хаджидеков". Това съобщиха от полицията за Plovdiv24.bg.

Жената е откарана за прегледи, чакат се резултатите. 

Тестът за алкохол на водача е отрицателен.

Произшествието, за което Plovdiv24.bg единствен съобщи, стана тази сутрин около 7,30 часа. На мястото се отзова полицейски екип, а пострадалата бе откарана с линейка в болница. 

Движението на превозни средства не е затруднено.







Ще става още по-зле! Пловдив е най-провинциалния град. Тротоарите са пълни с коли, пешеходците са на пътното платно.Общинска охрана имитират дейност. Паркинги не се строят. Ако може да се усвои някой терен за строителство, та да се вземе освен заплата и някое тлъсто бяло пликче. Стигнахме дъното. Общинските служители са демотивирани да работят, защото гледат, че шефовете им са клиентелисти и не им пука за града и хората
