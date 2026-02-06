© Plovdiv24.bg виж галерията Сериозен инцидент е станал тази сутрин в Пловдив, видя репортер на Plovdiv24.bg. Човек е блъснат от автомобил. Произшествието е станало на кръговото кръстовище на улиците "Богомил" и "Петко Д. Петков".



На място има екипи на полицията, а линейка е потеглила от района.



Движението на превозни средства не е затруднено.