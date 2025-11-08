ИЗПРАТИ НОВИНА
60 000 лева за екзотични дървета в Пловдив, 4 фирми се конкурират
Автор: Данислава Вълкова 17:06Коментари (0)198
©
Четири фирми се надпреварват за предоставяне на екзотични дървета  за нуждите на община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.

Както наскоро Ви съобщихме община Пловдив е пуснала обществена поръчка за дръвчета, които да бъдат засадени в зелените площи.

Припомняме, че Общинско предприятие "Градини и паркове“ ще съхраняване на растителния материал. Поръчката е за 60 000 лева, а дръвчетата, които трябва да бъдат засадени са 285 броя. Това означава, че средно едно дърво струва 210 лева.

Според техническата спецификация обаче към датата на пускане на поръчката не е осигурено финансиране. Когато след изтичане на тримесечния срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, всяка от страните може да поиска прекратяването му без предизвестие. Когато след изтичане на 10-месечен срок от сключване на договора не е осигурено финансиране, договорът се счита за прекратен.

Все пак компаниите, които влизат в надпреварата, са: “ВИС 29" ЕООД, която е дала оферта 55 380 лв, “Манчеви 2020" ЕООД с оферта 37 860 лева, “Буграсцвет-90–Танев" ЕООД с оферта 59 999 и последният участник е “Тотал Ел Си" ЕООД с оферта за 57 000 лева.

Дръвчетата, които ще бъдат доставени и впоследствие засадени са от следните видове: 

Чинар яворолистен - 50 броя;

Декоративна слива “Нигра" - 70 броя;

полския ясен - 45 броя; 

Червенолистен явор “Кримсън Сентри" - 50 броя

Южна копривка - 40 броя;

Ацер палматум Японски Дисектум Атропурпуреум и Илекс Ауреомаргина Оформен на дърво по 15 броя;

Срокът за кандидатстване с оферти е 3 ноември, на следващия ден комисията трябва да обяви участниците в поръчката.







