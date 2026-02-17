ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
6 фирми искат да строят физкултурния салон на ОУ "Васил Петлешков"
Автор: Диана Бикова 14:43Коментари (0)217
©
Шест фирми са подали оферти за обществената поръчка за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Васил Петлешков" в пловдивския район "Западен", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Кандидатите са (б.р. - по реда на подаване на оферти): регистрираното в смолянското село Баните "Минерал" ЕООД, асеновградската фирма "Запрянови - 03" ООД, пловдивските "Пирс - Д" ООД и "Ник строй" ЕООД, софийско-пловдивският консорциум "Глав архи" (с участието на "Глав - проектинвест София" ЕООД и "Архи 20 строй" ООД), столичното "Интерхолд" ЕООД, което участва в изграждането на Южния обходен колектор на Пловдив.

Възложител на процедурата е Община Пловдив, която обяви максимална прогнозна стойност 852 153,14 евро без ДДС. Най-ниската цена е на "Интерхолд" ЕООД - 789 945,96 евро, следвана офертата на "Глав архи" ДЗЗД - 790 000 евро. Предложението на "Пирс - Д" е 825 736,39 евро, на "Запрянови - 03" - 826 990 евро, на "Минерал" - 837 000 евро. Най-висока цена дава "Ник строй" - 839 900 евро. Предстои комисията да прегледа документацията на участниците и да избере най-подходящото предложение.

Припомняме, че процедурата за изграждане на физкултурния салон е на инженеринг - проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Изпълнителят ще трябва да изготви идейно решение за визията на фасадата на сградата и разпределенията в нея, както и да изготви технически инвестиционен проект за строежа. Негово задължение ще е да упражни авторския надзор по време на строежа и, естествено, да реализира строителството. 

Физкултурният салон ще бъде направен в двора на училището. Ще представлява нова едноетажна сграда с височина 8 метра и застроена площ от 751,45 квадратни м. Основното пространство ще бъде многофункционална спортна зала с площ 578,55 кв. м. за учебни занятия по различни спортове. Игрището ще може да се използва за баскетбол и футбол на малко поле или хандбал с размери 26 на 15 метра, волейбол и бадминтон с размери 18 на 9 метра. Обслужващите помещения ще са с площ 172.90 кв.м. - отделни съблекални за момичета и за момчета, две тоалетни и мивки, кабинет за учители със самостоятелна баня и тоалетна, санитарен възел за хора с увреждания, склад за спортен инвентар и пособия.

Няма да има допълнителни открити спортни площадки и по проект се предвижда да бъде облагороден единствено прилежащия терен около новата сграда.

Поръчката включва доставка на трайно закрепено обзавеждане/оборудване, но  доставката на подвижното обзавеждане/оборудване не е включено в предмета на тази процедура.

ОУ "Васил Петлешков" е едно от малкото учебни заведения в Пловдив, които нямат собствен физкултурен салон или спортна база.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Ще се признае ли за виновен шофьорът, убил семейство на Околовръс...
13:14 / 17.02.2026
Пловдив ще е домакин на уникално събитие, което България не е виж...
12:09 / 17.02.2026
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки пра...
10:46 / 17.02.2026
Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
10:20 / 17.02.2026
Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелн...
09:22 / 17.02.2026
Полиция влезе в "Столипиново" и "Шекер махала"
08:34 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: