6 фирми искат да строят физкултурния салон на ОУ "Васил Петлешков"

© Шест фирми са подали оферти за обществената поръчка за изграждане на физкултурен салон към ОУ "Васил Петлешков" в пловдивския район "Западен", предава репортер на Plovdiv24.bg.



Кандидатите са (б.р. - по реда на подаване на оферти): регистрираното в смолянското село Баните "Минерал" ЕООД, асеновградската фирма "Запрянови - 03" ООД, пловдивските "Пирс - Д" ООД и "Ник строй" ЕООД, софийско-пловдивският консорциум "Глав архи" (с участието на "Глав - проектинвест София" ЕООД и "Архи 20 строй" ООД), столичното "Интерхолд" ЕООД, което участва в изграждането на Южния обходен колектор на Пловдив.



Възложител на процедурата е Община Пловдив, която обяви максимална прогнозна стойност 852 153,14 евро без ДДС. Най-ниската цена е на "Интерхолд" ЕООД - 789 945,96 евро, следвана офертата на "Глав архи" ДЗЗД - 790 000 евро. Предложението на "Пирс - Д" е 825 736,39 евро, на "Запрянови - 03" - 826 990 евро, на "Минерал" - 837 000 евро. Най-висока цена дава "Ник строй" - 839 900 евро. Предстои комисията да прегледа документацията на участниците и да избере най-подходящото предложение.



Припомняме, че процедурата за изграждане на физкултурния салон е на инженеринг - проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Изпълнителят ще трябва да изготви идейно решение за визията на фасадата на сградата и разпределенията в нея, както и да изготви технически инвестиционен проект за строежа. Негово задължение ще е да упражни авторския надзор по време на строежа и, естествено, да реализира строителството.



Физкултурният салон ще бъде направен в двора на училището. Ще представлява нова едноетажна сграда с височина 8 метра и застроена площ от 751,45 квадратни м. Основното пространство ще бъде многофункционална спортна зала с площ 578,55 кв. м. за учебни занятия по различни спортове. Игрището ще може да се използва за баскетбол и футбол на малко поле или хандбал с размери 26 на 15 метра, волейбол и бадминтон с размери 18 на 9 метра. Обслужващите помещения ще са с площ 172.90 кв.м. - отделни съблекални за момичета и за момчета, две тоалетни и мивки, кабинет за учители със самостоятелна баня и тоалетна, санитарен възел за хора с увреждания, склад за спортен инвентар и пособия.



Няма да има допълнителни открити спортни площадки и по проект се предвижда да бъде облагороден единствено прилежащия терен около новата сграда.



Поръчката включва доставка на трайно закрепено обзавеждане/оборудване, но доставката на подвижното обзавеждане/оборудване не е включено в предмета на тази процедура.



ОУ "Васил Петлешков" е едно от малкото учебни заведения в Пловдив, които нямат собствен физкултурен салон или спортна база.