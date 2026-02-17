ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|6 фирми искат да строят физкултурния салон на ОУ "Васил Петлешков"
Кандидатите са (б.р. - по реда на подаване на оферти): регистрираното в смолянското село Баните "Минерал" ЕООД, асеновградската фирма "Запрянови - 03" ООД, пловдивските "Пирс - Д" ООД и "Ник строй" ЕООД, софийско-пловдивският консорциум "Глав архи" (с участието на "Глав - проектинвест София" ЕООД и "Архи 20 строй" ООД), столичното "Интерхолд" ЕООД, което участва в изграждането на Южния обходен колектор на Пловдив.
Възложител на процедурата е Община Пловдив, която обяви максимална прогнозна стойност 852 153,14 евро без ДДС. Най-ниската цена е на "Интерхолд" ЕООД - 789 945,96 евро, следвана офертата на "Глав архи" ДЗЗД - 790 000 евро. Предложението на "Пирс - Д" е 825 736,39 евро, на "Запрянови - 03" - 826 990 евро, на "Минерал" - 837 000 евро. Най-висока цена дава "Ник строй" - 839 900 евро. Предстои комисията да прегледа документацията на участниците и да избере най-подходящото предложение.
Припомняме, че процедурата за изграждане на физкултурния салон е на инженеринг - проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Изпълнителят ще трябва да изготви идейно решение за визията на фасадата на сградата и разпределенията в нея, както и да изготви технически инвестиционен проект за строежа. Негово задължение ще е да упражни авторския надзор по време на строежа и, естествено, да реализира строителството.
Физкултурният салон ще бъде направен в двора на училището. Ще представлява нова едноетажна сграда с височина 8 метра и застроена площ от 751,45 квадратни м. Основното пространство ще бъде многофункционална спортна зала с площ 578,55 кв. м. за учебни занятия по различни спортове. Игрището ще може да се използва за баскетбол и футбол на малко поле или хандбал с размери 26 на 15 метра, волейбол и бадминтон с размери 18 на 9 метра. Обслужващите помещения ще са с площ 172.90 кв.м. - отделни съблекални за момичета и за момчета, две тоалетни и мивки, кабинет за учители със самостоятелна баня и тоалетна, санитарен възел за хора с увреждания, склад за спортен инвентар и пособия.
Няма да има допълнителни открити спортни площадки и по проект се предвижда да бъде облагороден единствено прилежащия терен около новата сграда.
Поръчката включва доставка на трайно закрепено обзавеждане/оборудване, но доставката на подвижното обзавеждане/оборудване не е включено в предмета на тази процедура.
ОУ "Васил Петлешков" е едно от малкото учебни заведения в Пловдив, които нямат собствен физкултурен салон или спортна база.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ще се признае ли за виновен шофьорът, убил семейство на Околовръс...
13:14 / 17.02.2026
Пловдив ще е домакин на уникално събитие, което България не е виж...
12:09 / 17.02.2026
Българи от Турция движат имотния бум в Пловдив, 18 064 сделки пра...
10:46 / 17.02.2026
Нов ритейл парк отвори врати в Пловдив
10:20 / 17.02.2026
Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелн...
09:22 / 17.02.2026
Полиция влезе в "Столипиново" и "Шекер махала"
08:34 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS