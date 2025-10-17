450 ученици от 28 училища ще участват във втория сезон на "Училищни игри на волята"

© Утре от 10:00 часа на стадион "Пловдив" ще бъде даден стартът на втория сезон на "Училищни игри на волята" – състезанието, което обединява учениците на Пловдив в духа на спорта, приятелството, екипната игра и волята за победа.



Тази година в инициативата се включат 450 деца от 28 училища, които ще се състезават, за да покажат кое училище има най-подготвените и сплотени ученици, и да спечелят голямата награда от 5000 лева. Отборите ще се съберат в 09:00 часа за инструктаж и подготовка преди началото на игрите.



Трасето за сезон 2 е изцяло обновено и включва нови, по-вълнуващи и интересни изпитания, които ще поставят на проба силата, издръжливостта и отборния дух на участниците.



На събитието ще присъстват представители на екипа на телевизионната продукция "Игри на волята", както и популярни участници от настоящия и предишни сезони, които ще влязат в ролята на ментори на училищните отбори.



"Училищни игри на волята" се организират за втора поредна година и са част от инициативите за развитие на младежките дейности по идея на кмета Костадин Димитров и началника на отдел "Спорт и младежки дейности" Иван Запрянов. Събитието е част от цялостната концепция на Община Пловдив за насърчаване на спорта сред учениците.