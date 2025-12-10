ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|393-ма абсолвенти от МУ-Пловдив положиха Хипократовата клетва
Събитието бе открито с химна на Република България. Поздравителен адрес бе изпратен и от президента Румен Радев към всички завършващи.
“За мен е привилегия да ви поздравя по повод тържественото дипломиране на випуск 2025 на Медицински факултет към МУ-Пловдив. Днес е вашият голям празник и кулминацията на 6-годишната ви подготовка. Вярвам, че освен гордост за академичната общност и близките на абсолвентите, трудът ви носи радост на цялото общество".
360 завършват специалност "Медицина“, от които 157 са обучаемите на български език, а 203-ма са студентите англоезично обучение от 21 държави, сред които Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Ирландия, Кипър, Нигерия, Швеция, Швейцария, Япония, Бутан Австралийски съюз, Непал. Средният успех от следването на 75-ия випуск е много добър 4,55, а от държавните изпити – много добър 4,62.
С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са 54 дипломанти. Чуждестранните дипломанти, обучавали се на български език, са 14, от които двама са с отличен успех от следването и държавните изпити. От чужденците, обучавани на английски език, 14 са с отличен успех от следването и държавните изпити. Всички те ще получат плакети и стетоскопи.
На тържествената церемония бяха връчени и дипломите на завършващите в магистърски програми след висше образование.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Собственик иска 440 хиляди евро за къща на топ локация в Пловдив
13:51 / 10.12.2025
Велосипедист е в болница след инцидент в Пловдив
10:12 / 10.12.2025
Разочарован студент от Пловдив: Бях с нагласата, че ще съм сред у...
08:39 / 10.12.2025
Пловдивчанка: Съжалявам за снимката, но ръцете ми трепереха!
08:26 / 10.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
06:35 / 10.12.2025
Пловдив излиза на протест днес
06:00 / 10.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS