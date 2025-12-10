© Plovdiv24.bg виж галерията 393-ма абсолвенти от Медицинския факултет на МУ-Пловдив положиха Хипократовата клетва днес. Тържествената церемония се състоя в зала Колодрума и стартира в 11 часа, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Събитието бе открито с химна на Република България. Поздравителен адрес бе изпратен и от президента Румен Радев към всички завършващи.



“За мен е привилегия да ви поздравя по повод тържественото дипломиране на випуск 2025 на Медицински факултет към МУ-Пловдив. Днес е вашият голям празник и кулминацията на 6-годишната ви подготовка. Вярвам, че освен гордост за академичната общност и близките на абсолвентите, трудът ви носи радост на цялото общество".



360 завършват специалност "Медицина“, от които 157 са обучаемите на български език, а 203-ма са студентите англоезично обучение от 21 държави, сред които Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Ирландия, Кипър, Нигерия, Швеция, Швейцария, Япония, Бутан Австралийски съюз, Непал. Средният успех от следването на 75-ия випуск е много добър 4,55, а от държавните изпити – много добър 4,62.



С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са 54 дипломанти. Чуждестранните дипломанти, обучавали се на български език, са 14, от които двама са с отличен успех от следването и държавните изпити. От чужденците, обучавани на английски език, 14 са с отличен успех от следването и държавните изпити. Всички те ще получат плакети и стетоскопи.



На тържествената церемония бяха връчени и дипломите на завършващите в магистърски програми след висше образование.



