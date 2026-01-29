ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|361 деца кандидатстват за 170 места в яслените групи в Пловдив
Свободните места за класирането бяха общо 170 – за яслените групи 26, за първа възрастова група 45, за втора 42, за трета 34 и за четвърта възрастова група 23 свободни места.
Класирани са 70 деца общо – за яслените групи 26, за първа възрастова група 21, за втора 15, за трета 5 и за четвърта възрастова група 3 деца. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 11.02.2026 година. Има промяна в документите за удостоверяване на някои от критериите, с която родителите могат да се запознаят от Приложение №2 към наредбата. То е публикувано на интернет страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg в секцията "Точки за прием“, към "Ръководство за родителя“ и в секцията с "Нормативни документи“. Важна промяна е изискването и двамата родители да подпишат заявлението за записване.
Децата, родени през 2023 година и навършващи 3-годишна възраст през 2026 г., предстои да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2026/2027г. Първото основно класиране за тях ще е на 14 май 2026 г. Свободните места за него ще бъдат публикувани в срок до 17 април 2026 г. вкл. на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием. Кандидатстването ще започне след обявяването на свободните места, като по-ранната регистрация не дава предимство при класиране.
Следващото текущо класиране е на 19 февруари 2026 г. При подаване на заявления за него родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 12 февруари 2026 г. включително.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ръководителят на ремонта на Хуманитарната: Надяваме се да бъдем г...
11:00 / 29.01.2026
Държавата преведе 3 милиона за кино "Космос"
10:41 / 29.01.2026
Стаменов: Правим всичко възможно ремонтът на Хуманитарната да при...
10:44 / 29.01.2026
ПП–ДБ: Доклад на АДФИ разобличава скандални нарушения при обществ...
09:43 / 29.01.2026
Труп на мъж е открит на велоалея в Пловдив
09:32 / 29.01.2026
ОбС Пловдив заседава при закрити врати за участие в търг
09:27 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS