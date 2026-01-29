361 деца кандидатстват за 170 места в яслените групи в Пловдив

© Ясни са резултатите от първото класиране за прием в детските заведения след промяната в правилата. То беше проведено на 29.01.2026 г. като в него взеха участие 484 деца. Отново най-голям е броят на кандидатстващите за прием в яслените групи – 361 деца. За първа възрастова група участие в класирането взеха 74 деца, за втора – 21 деца, за трета възрастова група – 15 деца и 5 деца кандидатстваха за четвърта възрастова група. От кандидатстващите за групите в детските градини 33 деца имат осигурени места, но родителите им желаят преместване.



Свободните места за класирането бяха общо 170 – за яслените групи 26, за първа възрастова група 45, за втора 42, за трета 34 и за четвърта възрастова група 23 свободни места.



Класирани са 70 деца общо – за яслените групи 26, за първа възрастова група 21, за втора 15, за трета 5 и за четвърта възрастова група 3 деца. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 11.02.2026 година. Има промяна в документите за удостоверяване на някои от критериите, с която родителите могат да се запознаят от Приложение №2 към наредбата. То е публикувано на интернет страницата на системата за прием dz-priem.plovdiv.bg в секцията "Точки за прием“, към "Ръководство за родителя“ и в секцията с "Нормативни документи“. Важна промяна е изискването и двамата родители да подпишат заявлението за записване.



Децата, родени през 2023 година и навършващи 3-годишна възраст през 2026 г., предстои да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2026/2027г. Първото основно класиране за тях ще е на 14 май 2026 г. Свободните места за него ще бъдат публикувани в срок до 17 април 2026 г. вкл. на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием. Кандидатстването ще започне след обявяването на свободните места, като по-ранната регистрация не дава предимство при класиране.



Следващото текущо класиране е на 19 февруари 2026 г. При подаване на заявления за него родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 12 февруари 2026 г. включително.