300 хранителни пакета достигнаха до хора в нужда в "Западен"

© 300 кашона с хранителни продукти и други стоки от първа необходимост, събрани в рамките на благотворителната кампания "Купи и дари“ на Интеракт клуб Пловдив-Филипопол, Ротаракт и Ротари клубовете в град Пловдив, бяха раздадени със съдействието на районната администрация на хора от уязвими групи.



В тези светли празнични дни подадената ръка означава много. Безработни, хора с увреждания, възрастни хора с ниски пенсии, както и други граждани в затруднено социално положение получиха жест на внимание и подкрепа. Те споделиха с усмивка, че са приятно изненадани от качеството и разнообразието на предоставените продукти. Много от тях изразиха благодарност към дарителите за съпричастността и грижата.



Вълнуваща и ползотворна беше срещата между Тони Стойчева, кмет на район "Западен“, и представители на Интеракт клуб Пловдив–Филипопол: Никола Андреев – президент, Кристи-Анна Шаламанова – секретар, Десислава Атанасова – президент елект, както и Хачик Язъджиян – президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол. Тя благодари на доброволците, обединени от мисията да служат на уязвимите чрез добри дела и човечност. Повечето от тях са ученици и с примера си показват изключителния потенциал на насърчаването на доброволчеството като модел на поведение и стимул за реализирането на още подобни инициативи.



През изминалата година екипът на Тони Стойчева организира няколко благотворителни акции и доказа, че в нашето общество съществува силно развито чувство за емпатия и солидарност.



"Благодаря на всички активни граждани и на организациите, с които си партнирахме през 2025 г. Хубаво е благотворителността и доброволчеството да не са само пожелания, а да намират конкретно проявление в живота ни чрез действия, като носят истинска полза за общността“, споделя г-жа Стойчева и допълва, че и през 2026 г. ще продължи да работи в тази посока.