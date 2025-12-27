ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|300 хранителни пакета достигнаха до хора в нужда в "Западен"
В тези светли празнични дни подадената ръка означава много. Безработни, хора с увреждания, възрастни хора с ниски пенсии, както и други граждани в затруднено социално положение получиха жест на внимание и подкрепа. Те споделиха с усмивка, че са приятно изненадани от качеството и разнообразието на предоставените продукти. Много от тях изразиха благодарност към дарителите за съпричастността и грижата.
Вълнуваща и ползотворна беше срещата между Тони Стойчева, кмет на район "Западен“, и представители на Интеракт клуб Пловдив–Филипопол: Никола Андреев – президент, Кристи-Анна Шаламанова – секретар, Десислава Атанасова – президент елект, както и Хачик Язъджиян – президент на Ротари клуб Пловдив–Филипопол. Тя благодари на доброволците, обединени от мисията да служат на уязвимите чрез добри дела и човечност. Повечето от тях са ученици и с примера си показват изключителния потенциал на насърчаването на доброволчеството като модел на поведение и стимул за реализирането на още подобни инициативи.
През изминалата година екипът на Тони Стойчева организира няколко благотворителни акции и доказа, че в нашето общество съществува силно развито чувство за емпатия и солидарност.
"Благодаря на всички активни граждани и на организациите, с които си партнирахме през 2025 г. Хубаво е благотворителността и доброволчеството да не са само пожелания, а да намират конкретно проявление в живота ни чрез действия, като носят истинска полза за общността“, споделя г-жа Стойчева и допълва, че и през 2026 г. ще продължи да работи в тази посока.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
С благословията на дядо Николай в Пловдив бе открито безпрецедент...
13:07 / 27.12.2025
Съставени са фишoве за над 2,6 млн. лева в Пловдив, от които са п...
12:00 / 27.12.2025
Виктор Янков: Пловдив се утвърди като събитиен фестивален град на...
10:30 / 27.12.2025
Младо семейство програмисти от Пловдив създаде безплатен онлайн к...
09:24 / 27.12.2025
Почина изтъкнат учител от Пловдив, оставил дълбока следа у мнозин...
08:39 / 27.12.2025
Кметът на "Тракия": Работим с визия за 10–15 години напред
08:25 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS