274 свободни работни места в Бюрото по труда в Пловдив

© Обявените свободни работни места в Бюрото по труда в Пловдив към 4 февруари са 274, съобщи за БТА директорът Иванка Власева. От тях 23 са предназначени за висшисти – учители, инженери, лекари, счетоводители, компютърни специалисти, специалисти по социални дейности и здравни грижи, медицински сестри и икономисти.



Най-много – 189, са свободните позиции за хора със средно образование. За машинни оператори са обявени 66 работни места, 21 – за готвачи, 14 – за електротехници и по 10 – за салонен управител и водач на електрокар. Свободни позиции има още за технически изпълнител, оперативен работник, инкасатор, склададжия, отчетник, сортировач, продавач-консултант, камериерка, масажист, охранител, заварчик, шлосер, домакин, шивач, механик, кранист, електромонтьор, контрольор, касиер, матричар и други.



Свободните работни места за хора с основно образование са 62, като най-много – 10, са позициите за монтьор на вентилационни тръби. Търсят се също хигиенисти, работници по поддръжка, зидари, арматуристи, общи работници, шивачи, водопроводчици, тенекеджии, огняри, строителни електротехници, монтажници и други.



Вакантните позиции за хора с намалена работоспособност до и над 50% са шест. От тях четири са за висшисти – две за инженер по електромеханично оборудване и по едно за инженер-механик и специалист по приложно програмиране. За хора със средно образование са обявени по едно място за аниматор и работник в кухня.



Във филиала "Раковски“ на Бюрото по труда има 21 свободни работни позиции. За висшисти са предвидени три места за учители. За хора със средно образование има 18 позиции – девет за електромонтьори, три за оператори по изработване на печатни платки, две за кранисти и по едно място за касиер, огняр, матричар и социален работник "Закрила на детето“.



Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България“, насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 хил. жители. "Избирам България“ е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.



По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България“ е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.