27 зрелостници от Пловдивско получиха почетното отличие "Национална диплома"

© Никола Чингаров получава своето отличие 27 зрелостници от випуск 2025 в Пловдив и областта бяха отличени с почетното отличие "Национална диплома“ на официална церемония в Националния археологически музей.



На събитието присъстваха министър-председателят Росен Желязков и Красимир Вълчев, министър на образованието. Сред официалните гости бяха представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители.



"Национална диплома“ се присъжда ежегодно на зрелостници с отличен (6.00) успех по всички предмети, включени в дипломата за средно образование, както и на държавните зрелостни изпити. Наградата се връчва и за изявени способности в науката, технологиите, изкуствата и спорта, като е признание за високите постижения на българските ученици.



В словото си министър Красимир Вълчев поздрави зрелостниците за успехите им не само на държавните зрелостни изпити, но и на национални и международни състезания и олимпиади. Той подчерта важната роля на учителите и семействата в пътя към успеха:



"Зад всеки добър ученик, зад всеки отличник стои поне един отдаден учител. Затова поздравяваме вашите учители за вашите постижения. Разбира се, зад всеки един талант, зад всеки един отличник стои поне един човек от семейството или един близък, който ви е подкрепил много.“



Министърът изрази удовлетворение, че все повече млади хора избират да продължат образованието си в България, и заяви увереност, че тази тенденция ще се запази и в бъдеще.



Най-много представители има ЕГ "Пловдив" - 11, следва МГ "Кирил Попов" с 9, Търговската гимназия е с 4. По един отличник има пловдивското СУ "Любен Каравелов“, ПГ "Ген. Вл. Заимов“ в Сопот и СУ "Васил Левски“ в Карлово



Ето и списък с всички отличени ученици от Пловдивско:



1.Габриела Георгиева Генова, ученичка от ПГ "Ген. Вл. Заимов“, Сопот



2. Александра Александрова Хаджиева, ученичка от СУ "Любен Каравелов“



3. Михаел Веселинов Генков, ученик от СУ "Васил Левски“, Карлово



4. Ангел Иванов Иливанов, ученик от ЕГ "Пловдив“



5. Анна Ангелова Карагьозова, ученичка от ЕГ "Пловдив“



6. Атанас Веселинов Калинчев, ученик от ЕГ "Пловдив“



7. Елица Георгиева Алексиева, ученичка от ЕГ "Пловдив“



8. Йоана Станиславова Стоянова, ученичка от ЕГ "Пловдив“



9. Йордан Петков Плачков, ученик от ЕГ "Пловдив“



10. Мона-Никол Николаева Апостолова, ученичка от ЕГ "Пловдив“



11. Ния Николаева Янкова, ученичка от ЕГ "Пловдив“



12. Теодор Константинов Георгиев, ученик от ЕГ "Пловдив“



13. Теодора Иванова Филчева, ученичка от ЕГ "Пловдив“



14. Яна Чавдарова Панова, ученичка от ЕГ "Пловдив“



15. Мария Иванова Мирчева, ученичка от Национална търговска гимназия – Пловдив



16. Румяна Данчева Чукалова, ученичка от Национална търговска гимназия – Пловдив



17. Виктория Юриева Тянчева, ученичка от Национална търговска гимназия – Пловдив



18. Никол Николаева Пакова, ученичка от Национална търговска гимназия – Пловдив



19. Велислав Васков Борисов, ученик от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



20. Ивайло Илиев Къртев, ученик от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



21. Василена Ясенова Петкова, ученичка от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



22. Данаил Венциславов Маринов, ученик от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



23. Ивайло Йорданов Герчев, ученик от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



24. Никола Ангелов Чингаров, ученик от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



25. Петрозара Димитрова Щерева, ученичка от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



26. Анджелика Делянова Маринова, ученичка от МГ ,,Акад. Кирил Попов“



27. Димитър Марков Базлянков, ученик от МГ ,,Акад. Кирил Попов“