25.2% ръст на разрешителните за строеж на жилищни сгради в Пловдив и областта

През третото тримесечие на 2025 г. общинските администрации на територията на област Пловдив са издали разрешителни за строеж на 442 жилищни сгради с 3 744 жилища в тях и с 426 540 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 170 други сгради със 130 795 кв. м РЗП.



Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 25.2%, а жилищата в тях - с 87.8%. Общата им застроена площ нараства с 85.9%. Броят на разрешителните за строеж на други сгради намалява с 5.6%, а тяхната РЗП - с 2.6%. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 35.2%, жилищата в тях - с 49.9%, а разгънатата им застроена площ - с 52.7%.



Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са повече с 26.9%, а тяхната РЗП - с 26.0%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови сгради са издадени за територията на следните общини: "Родопи" - на 145 жилищни сгради с 222 жилища в тях и на 53 други сгради; Пловдив - на 105 жилищни сгради с 3 242 жилища в тях и на 18 други сгради; "Марица" - на 74 жилищни сгради с по 1 жилище в тях и на 41 други сгради; Асеновград - на 21 жилищни сгради със 76 жилища в тях и на 7 други сгради.



През третото тримесечие на 2025 г. в областта е започнал строежът на 287 жилищни сгради с 843 жилища в тях и със 98 875 кв. м. обща застроена площ и на 62 други сгради с 63 535 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие се наблюдава увеличение в броя на започнатите жилищни сгради с 18.1%, докато жилищата в тях намаляват с 29.1%, а общата им застроена площ - с 34.0%. Броят на започнатите други сгради намалява с 46.1%, но общата им застроена площ нараства с 20.1%.



В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 8.7%, но жилищата в тях намаляват с 30.2%, а общата им застроена площ - с 39.5%. Започнатите други сгради намаляват с 19.5%, а съответната им РЗП - с 3.0%.



Строителството на най-голям брой нови сгради в областта е стартирало на територията на следните общини: "Родопи" - 117 жилищни сгради със 119 жилища в тях и 19 други сгради; Пловдив - 59 жилищни сгради с 575 жилища в тях; "Марица" - 51 жилищни сгради с по 1 жилище в тях и 22 други сгради; Асеновград - 10 жилищни сгради с 31 жилища и 3 други сгради.