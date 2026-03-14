"Вие сте млади експерти, специалисти с изградени знания, аналитично мислене и увереност да търсите решения на предизвикателствата на съвременния свят. През годините доказахте, че притежавате качествата на истински изследователи, а те ще ви водят напред в бизнеса, научни лаборатории и изследователски институции.Това заяви проф. д-р инж. Надежда Кафадарова, декан на физико-технологичния факултет към ПУ "Паисий Хилендарски" по време на официалната церемония по връчване на дипломите на випуск 2025 година, предаде репортер наАбсолвентите получиха дипломите си в спортната зала на висшето учебно заведение днес. Физико-технологичния факултет завършват общо 232 студенти, 55 от тях – с отличен успех, шестима – с пълна шестица.