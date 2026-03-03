ЗАРЕЖДАНЕ...
23-годишна жена спечели безплатен апартамент в Пловдив
През тази година апартаментът (б.р. - виж на снимката), който се намира в квартал "Остромила", ще получи акт 16. Апартаментът е двустаен и се намира на 2 етаж. Той е със следното разпределение: има дневна от 20 кв. м.; спалня от 13 кв. м., баня от 4 кв. м. и тераса от 4,5 кв.м. Изложението е западно и гледа към вътрешния двор на сградата. Румяна ще получи апартаментът "до ключ", с настилки, стени до "латекс" и с плочки в банята. Самият Калайджиев си е запазил полседния етаж от сградата, така че ще съсед с печелившата.
Румяна е треньорка по таекуондо и учител по физическо възпитание, като в момента следва специалност "Педагогика“ в Софийския университет.
"Не мога да повярвам! Не бях в лайфа, мой приятел ми се обади и ми каза, че печеля. Помислих, че се шегува“, сподели Румяна след официалното теглене на победителя.
Инициативата се проведе в Instagram в периода 11 януари – 1 март 2026 г., като условията за участие включваха следване на профила на Димитър Калайджиев и тагване на приятел в коментар под публикацията. Изтеглянето на победителя се състоя на 2 март от 18:00 ч. на живо в присъствието на нотариус в Instagram
Димитър Калайджиев, който е сред най-популярните брокери в страната с над 120 000 последователи, коментира: "Много се радвам, че апартаментът отиде при младо, готино и умно момиче.“
Участието в томболата беше лично и безплатно, без обвързване с покупка на имот. Тя се превърна в една от най-големите подобни инициативи за недвижими имоти в България през последните години.
