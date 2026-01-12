ЗАРЕЖДАНЕ...
|23-годишен открадна 200 анцуга в Пловдив
Към материалите по образуваното досъдебно производство са приобщени част от откраднатите артикули, иззети при залавянето на младежа. Ден по-късно в районното управление бил задържан и друг познайник на служителите на реда, на 40 години.
Срещу него е започнато бързо производство за противозаконно влизане в частен имот и кражба на полирмашина и други вещи.
