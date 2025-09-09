ЗАРЕЖДАНЕ...
|21-годишна шофьорка на BMW прати възрастен мъж в болница
При удара пострадал 76-годишният мъж зад волана на втората кола. Той и 21-годишната водачка на "БМВ“-то са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство.
