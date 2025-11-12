20% отстъпка в строителен хипермаркет "Алати" на "Черен петък и събота"

© На 14 и 15 ноември (петък и събота) в строителен хипермаркет "Алати“ ще се проведе традиционното и дългоочаквано събитие – "Черен петък и събота“.



В тези два дни всички клиенти ще могат да се възползват от 20% отстъпка. Събитието ще продължи и в двата дни – от 8:00 до 20:00 ч., а намалението ще бъде достъпно и онлайн на www.alati.bg



Защо "Черен петък и събота“ е специален?



Това е моментът, в който можете да закупите всичко необходимо за ремонт, освежаване или обновяване на дома на значително по-ниски цени – само в рамките на два дни. Ако обмисляте промяна в интериора, искате да подобрите комфорта у дома или да се подготвите за следващия проект – сега е точният момент да го направите изгодно и разумно.



Всичко за дома, градината и майстора!



Събитието е насочено към всеки клиент – от професионалните майстори до любителите, които обичат сами да творят и ремонтират. Ще откриете богат асортимент от строителни материали, фаянс, гранитогрес, ламиниран праркет, инструменти, декорации, разнообразни решения за дома и градината – всичко, от което имате нужда, на 20% по-ниски цени. Отстъпката важи и при онлайн поръчки, така че можете да се възползвате от изгодните предложения, независимо къде се намирате.



Пазарувайте умно, ремонтирайте изгодно!



"Черен петък и събота“ е вече утвърдено събитие сред клиентите на "Алати“, които го очакват с нетърпение всяка година. И през 2025 г. строителен хипермаркет "Алати“ продължава традицията – да предлага качествени продукти и реални намаления, които помагат на всеки да реализира своите проекти.



Не пропускайте "Черен петък и събота“ на 14 и 15 ноември – 20% отстъпка в два дни!



Посетете нашите магазини или пазарувайте онлайн на www.alati.bg



Отстъпката важи за всички продукти извън акции.



Време е да превърнете плановете си в реалност!



"Черен петък и събота“ в строителен хипермаркет "Алати“