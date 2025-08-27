20-годишна жена е в много тежко състояние, след като скочи от влак в движение

© 20-годишна млада жена е в изключително тежко и критично състояние, след като вчера следобед е скочила от движещ се влак в района на Клисура. Това съобщиха от Университетската болница "Свети Георги“ в Пловдив, където пострадалата е настанена за лечение.



В инцидента е пострадала и нейна приятелка на 21 години, която също е скочила от влака. Тя е настанена в клиника на същото лечебно заведение, но състоянието ѝ е стабилно и няма опасност за живота ѝ.



Случката се е разиграла около 13:30 ч. вчера.



По първоначална информация двете момичета е трябвало да слязат на гара Клисура, но не успели навреме да отворят вратата на вагона. Когато най-накрая успели, влакът вече е набирал скорост. Те взели решение да скочат, което довело до тежкия инцидент.