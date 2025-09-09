© виж галерията 19-годишната пловдивчанка Демира Недева притежава отличия с общо тегло от над 4,5 кг, спечелени на десетки национални и международни математически състезания през последните години. Днес талантливата млада математичка е първи курс пълен стипендиант в един от най-престижните университети в света – Станфорд.



Недева е и едно от лицата на информационната кампания "Смятай!“, която Kaufland реализира заедно със Съюза на математиците в България по повод предстоящото въвеждане на еврото. Инициативата има двойна мисия – да внесе спокойствие и прозрачност около процеса на преминаване към единната европейска валута и да даде сцена на младите български математически таланти.



"Не знам колко точно са медалите ми, но общото им тегло е 4 килограма и 600 грама“, споделя с усмивка Демира. За нея най-ценни не са отличията, а трудът, отдадеността и дисциплината зад всяка награда.



Математиката влиза в живота ѝ още от втори клас, когато на летен лагер е запален интересът ѝ към науката. По-късно тя завършва Математическата гимназия в Пловдив. "Имало е дни, в които и по 10 часа съм решавала задачи. Но вярвам в максимата: по-добре 7 дни по 2 часа, отколкото 6 дни почивка и на седмия – 10 часа решаване“, разказва тя.



Сред най-ценните ѝ постижения е сребърният медал от Младежката Балканска олимпиада по математика (2021) – първото ѝ участие като част от националния отбор на България. Любимата ѝ област е теория на числата, а упоритата работа ѝ носи възможност за участие в международната програма PRMOYS Europe в Оксфорд и за два пъти класиране като български представител на най-мащабния в света ученически научен форум Regeneron ISEF в САЩ.



"Да получа пълна стипендия в Станфорд беше като парчето ми торта, което си позволявам след състезание – само че в 10-годишен мащаб“, споделя Демира и допълва: "Математиката ме е научила, че уроците никога не свършват и човек не трябва да се взема твърде насериозно.“



С избора на млади таланти като Демира за лица на кампанията "Смятай!“, Kaufland и Съюзът на математиците в България искат да покажат, че математиката е не само наука, но и вдъхновение за дисциплина, критично мислене и креативност – качества, които стоят зад успеха във всяка област.