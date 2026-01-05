169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лимит

© Plovdiv24.bg От днес започва обмяната на левове в евро в пощенските клонове в малките населени места.



2 230 пощенски станции в цялата страна ще обменят левовете в евро. В Пловдивска област това ще става в 169 пощенски клонa, съобщиха от Регионалното управление на "Български пощи".



Тази възможност е само за населените места, където няма банкови клонове, обясни служителят от пловдивското регионално управление на "Български пощи" Елена Кабакова:



Лимитът за обмяна в клоновете по селата ще е до 1000 лева без заявка.



Още първата пенсия на хората, изплащането на която трябва да започне от 7 януари, ще бъде в евро.



От пощите се надяват интересът към обмяната да е голям, защото пощенските клонове ще бъдат зареждани директно от БНБ.



Обмяната на валута в пощенските клонове ще бъде без такси през първите шест месеца. Пари ще могат да обменят само физически лица, а не фирми.



Пощите работят и с МВР, за да се подсигури сигурността, пише радио Пловдив.