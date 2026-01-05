ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|169 пощи в Пловдивско обменят левове в евро, има обаче обявен лимит
2 230 пощенски станции в цялата страна ще обменят левовете в евро. В Пловдивска област това ще става в 169 пощенски клонa, съобщиха от Регионалното управление на "Български пощи".
Тази възможност е само за населените места, където няма банкови клонове, обясни служителят от пловдивското регионално управление на "Български пощи" Елена Кабакова:
Лимитът за обмяна в клоновете по селата ще е до 1000 лева без заявка.
Още първата пенсия на хората, изплащането на която трябва да започне от 7 януари, ще бъде в евро.
От пощите се надяват интересът към обмяната да е голям, защото пощенските клонове ще бъдат зареждани директно от БНБ.
Обмяната на валута в пощенските клонове ще бъде без такси през първите шест месеца. Пари ще могат да обменят само физически лица, а не фирми.
Пощите работят и с МВР, за да се подсигури сигурността, пише радио Пловдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Близо 12300 водачи "изгоряха" в Пловдивско по време на празниците...
12:08 / 05.01.2026
Клиент поиска касиерка да му обмени евро
10:21 / 05.01.2026
Азиатска вълна край Пловдив
08:56 / 05.01.2026
Много неприятно начало на деня за пловдивчанин в 5.20 часа днес
08:53 / 05.01.2026
Сигнал: Това ли е Европа?! Дъно. Вземете се в ръце!
08:37 / 05.01.2026
Пловдивчанка: Отказаха ми на две места
08:26 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS