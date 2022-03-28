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|16 новозаразени с ковид в Пловдивско за денонощието
Това означава, че 8,9% от пробите са положителни. Излекуваните са 424 души, а починалите - 8. В болница са постъпили 54 души. 2059 се лекуват, а 242-ма от тях са в реанимация.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 4 нови случая, Бургас - 16, Варна - 44, Велико Търново - 9, Видин - 5, Враца - 8, Габрово - 7, Добрич - 2, Кърджали - 4, Кюстендил - 1, Ловеч - 5, Монтана - 1, Пазарджик - 7, Перник - 8, Плевен - 13, Пловдив - 16, Разград - 8, Русе - 9, Силистра - 11, Сливен - 4, Смолян - 0, София-град - 120, София-област - 15, Стара Загора - 18, Търговище - 6, Хасково - 8, Шумен - 10, Ямбол - 3.
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