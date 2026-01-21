ИЗПРАТИ НОВИНА
15-годишен от Пловдив открадна 1000 лв. от буркан с бакшиши в заведение
Автор: Николай Парашкевов 09:27Коментари (0)658
©
Бургаската полиция разкри извършител на кражба на 1000 лв. от буркан за бакшиши в заведение в центъра на морския град, научи Burgas24.bg.

Той е бил оставен в близост до касата. Кражбата е осъществена на 22 октовмри м.г. В крайна сметка за деянието е установен и задържан извършителят. Това е 15-годишен криминално проявен младеж от Пловдив.

Той е направил пълни самопризнания пред органите на реда. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.







