15-годишен от Пловдив открадна 1000 лв. от буркан с бакшиши в заведение

© Бургаската полиция разкри извършител на кражба на 1000 лв. от буркан за бакшиши в заведение в центъра на морския град, научи Burgas24.bg.



Той е бил оставен в близост до касата. Кражбата е осъществена на 22 октовмри м.г. В крайна сметка за деянието е установен и задържан извършителят. Това е 15-годишен криминално проявен младеж от Пловдив.



Той е направил пълни самопризнания пред органите на реда. Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.