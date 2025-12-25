ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
100 години журналистика в Повдив ще се отбележат през 2026 година
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 23:00 / 25.12.2025Коментари (0)206
©
Серия от инициативи подготвят пловдивските дружества към СБЖ през 2026 година, когато ще се отбележи вековен юбилей от създаването на гилдията в града на тепетата. Първата стъпка бе именуването на площад "Журналист", позициониран пред сградите на Радио Пловдив и БНТ – Пловдив, която бе знак на признание към професията, към нейното минало, настояще и бъдеще. Историята свидетелства, че още от времето на Възраждането градът е сред водещите центрове на българската преса, мисъл и свободно слово, наследявайки традициите на Христо Г. Данов,  Йоаким Груев, Иван Богоров и други.

"Решението на Общински съвет – Пловдив за именуване на площад "Журналист" е ясен знак на равносметка и признание. Убедени сме, че с общи усилия ще успеем да отдадем заслужена почит на поколенията журналисти, които са превърнали Пловдив в символ на свободното слово и обществените каузи", каза членът на УС на СБЖ Екатерина Кючукова, която е сред инициаторите. Тя благодари на всички колеги, подкрепили идеята. Сред тях са Радио Пловдив, БНТ – Пловдив, вестник "Марица", сайтовете "Густо медия", "Пловдивски новини", "Пловдив онлайн", "24 часа", кореспондентите на БТВ Райна Зайкова и Божидар Дойчев и други.

По този повод пловдивските журналисти връчиха плакети на кметовете и представителите на местната власт, които подкрепиха идеята гилдията да бъде официално почетена – като част от историята, идентичността и обществената памет на града, сред които и градоначалникът Костадин Димитров. Чавдар Каришев връчи плакета с благодарност за подкрепата на заместник-кмета Пламен Панов. "Радвам се, че това се случва в годината, когато БНР чества 90 години от създаването си, а Радио Пловдив – 70 години. С удоволствие връчвам този плакет на Пламен Панов, за да си спомня деня, в който този площад носи името "Журналист", каза директорът на Радио Пловдив.

Наско Начев връчи плакета на кмета на район "Централен" Георги Стаменов и му благодари, че е прегърнал идеята. "Следващата стъпка, която трябва да направим, е да има Дом за пловдивските журналисти, където да се събираме, да обменяме мисли, идеи и да ставаме все по-адаптивни", заяви Наско Начев, който е първото лице на БНТ – Пловдив и председател на едно от пловдивските дружества към СБЖ. С тези думи той отправи послание към ръководството на Община Пловдив за обособяване на Клуб на журналиста – пространство, в което представителите на медиите да се срещат, да дискутират професионални теми, да споделят опит, както и да развиват съвместни инициативи в подкрепа на качествената журналистика. Идеята за такъв дом цели да се обособи устойчива среда за диалог, професионално развитие и по-тясно сътрудничество между журналистическата общност и институциите в града.

"Както и досега винаги заедно каквото правим, вие най-правилно го отразявате, защото направеното е едно, а казаното – друго. Затова като партньори и приятели и занапред продължаваме да градим светлото бъдеще на Пловдив", посочи кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

Председателите на пловдивските дружества изразиха своята признателност и към народния представител Фиданка Кацарева, която в качеството си на заместник-кмет на район "Централен" посочи локацията на площада и помогна за придвижване на документацията.

С признателност за подкрепата към представителите на местната власт пловдивските журналисти изразиха и надежда, че ще продължат да разчитат на партньорство за реализирането на серия от инициативи, посветени на юбилея на пловдивската журналистика и за тържественото връчване на Годишните награди на Съюза на българските журналисти, чийто домакин ще е Пловдив през 2026 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Едно от най-значимите културни събития на нашето време ще гостува...
22:00 / 25.12.2025
Откриха STEM център в пловдивско училище
20:17 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
Честито Рождество Христово!
00:05 / 25.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Пазарджишкото село Гелеменово е наводнено
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: