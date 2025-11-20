© виж галерията 158 400 лева ще струва доставката на резервни части, консумативи и сервизно обслужване на специализирана резачна техника за нуждите на ОП "Градини и паркове“. Поне така е обявена цената от пусната в ЦАИС обществена поръчка от община Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



В рамките на месец това е втората обществена поръчка за общинското предприятие, след като наскоро беше пусната такава за доставка на екзотични дръвчета за 60 000 лева. И преди и сега възложител отново е Радина Андреева, директор на ОП "Градини и паркове".



Резервните части са предназначени за моторните триони, храсторез, машина за обдухване на листа, коса, ножица за жив плет.



В документацията обаче има разминаване, тъй като според обявлението цената е 132 000 лева без ДДС или 158 000 лева с ДДС, но в проекта на договора, който е качен, сумата съответно е 135 000 или 162 000 лева с ДДС. Подобно разминаване в документацията е недопустимо и е объркващо за участниците. Стойността е прогнозна, а комисиите по ЗОП-а оценяват дадените от участниците оферти. Те обаче трябва да знаят коя е горната граница, иначе ще отпаднат, тъй като няма да отговарят на изискванията.



Договорът е със срок от 12 месеца или до изчерпване на финансите. За коя точно сума ще се сключи той предстои да разберем, както и дали ЗОП-ът няма да бъде анулиран.



