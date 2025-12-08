ЗАРЕЖДАНЕ...
|Златото вече не е най-търсеният метал
Според Bloomberg цената на среброто е отбелязала почти двоен ръст през годината, като най-силното поскъпване се наблюдава през последните два месеца. Повишението се обяснява със силното търсене от Индия и масовия интерес към сребърните ETF-и, както и с необичайно остър недостиг на физическо сребро на лондонския пазар. Въпреки че част от предлагането постепенно се възстановява, наличностите в Китай остават на десетгодишно дъно, което поддържа напрежението на пазара.
Ралито при среброто е съпроводено с необичайно висока волатилност. Анализаторът Ед Меир описва движението като параболично – рязко, бързо и стимулирано от концентрирани покупки, които тласкат цената нагоре. Докато златото остава близо до рекордните си стойности, среброто е поскъпнало с над 11% само за кратък период, а медта – с около 9%, което засилва усещането, че пазарът търси нови посоки извън традиционните активи.
Инвеститорският интерес е особено видим в iShares Silver Trust, където имплицитната волатилност при опциите достига най-високите си нива от 2021 г. Само за една седмица във фонда са постъпили близо 1 млрд. долара – повече, отколкото в най-големия златен ETF. Тенденцията се потвърждава и от нарастващата активност на инвеститорите в Западна Европа и САЩ, които увеличават експозицията си към сребро в очакване на още по-силни движения.
На пазара на опции движението е също толкова динамично. Търговията с деривати върху сребро на Comex бележи осезаем ръст, а все по-популярни стават така наречените лотарийни опции – рисковани контракти, купувани от трейдъри, които залагат на експлозивно продължение на възхода. Въпреки ентусиазма, експертите предупреждават, че пазарът е изключително труден за прогнозиране. Според Ед Меир в момента няма ясно очертана съпротива, а следващият възможен връх може да бъде както около 60 долара, така и да достигне 85 долара за тройунция, което показва колко неопределена е ситуацията в момента и колко внимателни трябва да бъдат инвеститорите.
